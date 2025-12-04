八點檔女星成小四！不倫人夫被勾引 嗨喊：太有趣了

張家瑋在《好運來》成了弘軒外遇的小四。（圖／民視提供）





八點檔《好運來》由張家瑋飾演的「喬安」與吳政澔飾演的「江弘軒」這對超標親密組合，為劇情投下震撼彈，儘管喬安介入他人家庭，被戲稱是「小四」，但兩人在螢光幕前溢出的濃烈情感和爆棚CP感，卻讓不少觀眾直呼：「愛意滿出來！」頻頻敲碗惡小三佩婕惡有惡報。

張家瑋飾演的「喬安」在《好運來》中魅力全開，與江弘軒之間的禁忌情感火花四射。（圖／民視提供）

張家瑋透露她與吳政澔在拍攝親密戲之前，都會先進行專業的溝通，「我們會先講好怎麼親，角度跟位置都會確認，這樣拍起來雙方都比較自在。」她也觀察到，吳政澔在初期拍攝時似乎略顯緊張，一句「不用怕，放心來吧！」瞬間化解對方的壓力，也讓之後的合作更加順暢。

除了高張力的情感戲外，張家瑋也分享了一段有趣的拍攝花絮。她表示，過去自己在戲劇中，飾演的角色多半是要主動去「勾引」男生，但近期有一場戲，竟然是反過來由吳政澔來勾引她，讓她直呼：「太新鮮有趣了！」也因為畫面的趣味和新鮮感，逗樂了片場所有人，讓原本可能較為嚴肅的戲份，瞬間充滿歡樂。

《好運來》吳政澔跟張家瑋日前在運動場上較勁，互動讓觀眾直呼「CP感爆棚」。（圖／民視提供）

飾演江弘軒的吳政澔也對搭檔張家瑋的專業度讚不絕口：「就平常心照著劇本的感情走，喬安（張家瑋）很專業，她都會及時調整位置照著鏡位，所以拍攝都一次就過，整個節奏都很順暢，拍攝起來效果非常好。」



