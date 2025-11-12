八點檔女星爆「狂請假」被賜死 電視台鬆口回應了

賴慧如在《好運來》遭賜死。（圖／民視提供）





女星賴慧如近年來演出多部八點檔走紅，日前在《好運來》中為了保護情人被賜死，提前從劇裡畢業，沒想到今（12）日遭週刊踢爆，她因為私事太多，請假次數頻繁，讓劇組人員非常困擾。對此，電視台也做出回應。

根據《鏡週刊》報導，賴慧如在4月補辦婚禮後，除了家族旅行外，還擔任綜藝節目固定來賓，需要配合外景錄影，7月份再請長假演出舞台劇《她的一生》，加上大方打卡分享落人口實，令劇組為難。

對此，電視台表示，「《好運來》劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。目前劇情多線發展、節奏緊湊，後續更將迎來關鍵反轉，敬請觀眾持續鎖定。」



