八點檔女星甩花瓶形象先砸6位數 尹昭德主動關心「別急」

為完美呈現OL形象，徐千京自掏腰包豪砸6位數治裝，從造型到演技全面到位。（民視提供）

民視叫好叫座的八點檔大戲《豆腐媽媽》，昨天（4日）收視率再創新高，平均收視3.38、最高一分鐘3.87，超過115萬名觀眾收看！繼尹昭德加入劇組後，女星徐千京也跟著開拍，飾演貼身秘書為了完美呈現幹練又不失可愛的OL形象，徐千京自掏腰包砸「6位數」重金治裝，相當用心！

在正式進組前，徐千京坦言內心惶恐不安，因為江湖傳聞馮凱導演是出了名的「魔鬼級嚴格」，不僅對表演要求細膩，現場「大改台詞」更是常有的事。徐千京笑說：「一開始真的緊張到不行，很怕跟不上節奏。」

沒想到實際開拍後，徐千京反而被馮導的才華圈粉，她發現導演對角色的敏銳度極高，每次改動台詞都像是幫角色「畫龍點睛」，讓趙曉菁瞬間變得活靈活現。她自嘲：「我現在還在努力中，希望能趕上導演的思維速度，讓角色更有靈魂、更有溫度，不只是一個花瓶祕書。」

首次合作尹昭德，徐千京大讚前輩私下暖心又細心，常主動陪她對詞、給予鼓勵。（民視提供）

談到「趙曉菁」這個角色，徐千京調侃自己幾乎是「本色演出」。她自爆私下個性也有點兩光、少一根筋，演起來格外親切。不過，為了克服台語關卡，她早在進組前就開始瘋狂收聽台語 Podcast，就怕現場對戲時「舌頭打結」。

除了導演的震撼教育，這次與老戲骨尹昭德合作，也讓徐千京大呼幸運。原本擔心大前輩會有距離感，沒想到尹昭德不僅主動關心她的進度，還耐心陪她對詞，溫柔叮嚀「慢慢來，別急」。徐千京感動表示：「遇到這麼暖心的前輩，真的是拍戲生涯的小確幸！」

