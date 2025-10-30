八點檔女星看婦產科被認出！粉絲脫口「1句話」她急回應

娛樂中心／張予柔報導



29歲女星賴慧如擁有亮麗外型及魔鬼身材，近年演出《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》、《好運來》等熱門八點檔，更是綜藝節目《綜藝大集合》的主持群之一。近日她在社群平台分享了一段尷尬又好笑的經歷，引起不少網友熱議。





八點檔女星「看婦產科」遭全場目光鎖定！粉絲：我不會說出去…她急回應

賴慧如分享自己去看婦產科時，因藝名和本名一樣，吸引了周遭民眾目光。（圖／翻攝自IG＠huiru.lai.71）

賴慧如昨（29）日因故前往婦產科就診，未料一叫到她的名字，全診間的媽媽、阿嬤與女孩兒竟都用異樣眼光注視著她。她將這件事分享在IG限時動態，表示「藝名和本名一樣最尷尬的瞬間就是在看醫生的時候。」她隨即澄清，這趟就醫並非因懷孕，直言「不要再問了」。

賴慧如還遇到一位媽媽對她說「我不會說出去的」，讓她嚇得急忙在現實動態澄清自己「沒有懷孕」。（圖／翻攝自IG＠huiru.lai.71）

除了尷尬的目光，賴慧如還遇到有趣的粉絲互動。一位媽媽帶著小孩在候診時認出她，並向她拍照致意。賴慧如以感恩心情回覆「謝謝妳」，原本以為只是普通粉絲互動，沒想到對方臨走前卻補上一句「放心我不會說出去的」，讓她當場愣住，幽默寫道「等等…妳要說出去什麼？」這段經歷也讓網友紛紛笑翻「醫院也能成為偶像秀場」、「連媽媽阿嬤都認出來了，太厲害了！」。





原文出處：八點檔女星「看婦產科」遭全場目光鎖定！粉絲：我不會說出去…她急回應

