八點檔女星砸重金買「毀容險」 拍戲拒「公主抱」認了：真的太危險

〔記者蕭方綺／台北報導〕近日八點檔替身演員蘇德揚從高樓直接墜地，頭部重摔的工安意外備受矚目，也讓劇組拍攝安全再度引發討論。謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文今在大稻埕出席《百味人生》粉絲見面會，被問及此事，演員們心情都頗為沉重，也開始討論起演員保險問題。陳珮騏提到劇組通常會幫演員保意外險，演員私下也會自己保，她甚至還有「毀容險」。

她說演員拍戲時間長，加上危險動作戲頻繁，雖不至於被拒保，但保費高之外，保險員都會跟她說：「只能保到這層級，因為妳可能會拍車戲發生意外，一般上班的人不會去做這樣的事。」她私下說：「因為拍戲時間長，遇到狀況比較多，受傷時候的時候，保額比較高，雖然死亡賠償不多，但夠家人幫我們辦後事。」

加上她以前曾當模特兒，看前輩為了美腿買保險，認為當演員是靠臉吃飯 ，若不小心摔傷臉蛋，飯碗恐不保，因此她擔心拍戲毀相，會需要動手術、醫美之類的，她現在已有先見之明投保了10年，苦笑道：「幸好沒用過那筆錢，謝天謝地 。」

談及自身最驚險的拍攝經驗，謝承均曾獨自一人在大海中游泳拍戲，現場沒有其他演員，還常拍吊在懸崖的戲碼，至今回想仍心有餘悸。他曾在《意難忘》拍攝武打戲時，導演在現場套招，第一個動作就不慎被踢中眼角，緊急縫了四針，差一點就失明，「後來編劇甚至把這段經歷直接寫進戲裡。」

而陳珮騏感嘆與其他戲劇相比，八點檔往往缺乏充足前置作業，「早期我們就是傻傻自己衝，真的拿命在拼。」但隨著年紀增長，她開始更重視自我保護，甚至不惜被貼上「難相處」、「不敬業」的標籤。她提到日前一場戲劇本要求「公主抱」，她當場拒絕，「我立刻說不要，因為真的太危險。」

她在《百味人生》有場被謝承均公主抱的戲，來回拍了10多次，最後她主動跟導演說「這是最後一顆」，因她感受到謝承均已經快要沒力，擔心彼此都受傷。她強調演員並非不配合，而是希望在合理範圍內完成工作。畢竟過去曾發生多起公主抱失手、女演員重摔受傷的案例，「有些人回家有家人照顧，但我是自己一個人。」

林萱瑜和陳謙文也有公主抱的戲，後來試過之後就要求刪掉，他們認為動作戲看似簡單，其實施力點、重心稍有不慎就可能出事，「演員要盡力，但真的不要逞強。」陳珮騏最後也強調一句話，道出許多台八演員的心聲：「我們是演員，但我們不是特技演員。」

