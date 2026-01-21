八點檔女星突昏倒「一驗竟兩條線」 李又汝喜曬超音波合照
女星李又汝以黑澀會美眉「檸檬」出道，近年轉戰戲劇圈當起演員，在不少八點檔中有出色表現，李又汝也常常在社群分享美照，吸引不少粉絲，今天（1/21）她分享日前突然暈倒的危機，竟然一驗兩條線驚喜懷孕了，李又汝與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子。
李又汝發文回憶發現懷孕的過程，好像是一段彷彿被安排好的奇妙經歷。她透露，去年底某天突然感到不適甚至一度暈倒，被緊急送醫檢查後，卻發現身體並沒有什麼大礙。就在一頭霧水之際，身邊朋友提醒她：「會不會是懷孕了？」原本她還半信半疑，沒想到一驗孕竟真的出現兩條線，讓她當場又驚又喜，「真的是完全沒想到，卻是人生中最棒的驚喜。」
李又汝更驚喜回憶，她2024年跨年禱告會曾許下願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」
李又汝坦言，自己身體曾有多項不易受孕的狀況，對於能夠自然迎來新生命，她形容這一切「不可思議，充滿驚喜與感謝」，更感性表示：「感謝主賜給我們這麼美好的祝福。」她也透露，當下除了震驚，內心更多的是滿滿的感恩與感動。
消息一出，許多粉絲都點讚加油。另外，八點檔女星高欣欣、葉家妤，以及同為黑澀會美眉「小薰」黃瀞怡都第一時間獻上祝福。
