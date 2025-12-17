八點檔女星葉全真傳出新戀情！甜蜜勾手帥哥同學 本人親回8字認愛

葉全真近日傳出新戀情，本人透過經紀公司回應，既未承認、也未否認，引來不少粉絲開心祝福。翻攝自臉書



資深藝人葉全真當年和陳昭榮接連在《台灣霹靂火》、《嫁妝》、《天下第一味》等八點檔中搭檔演出，還曾一起主持節目、創立電商公司，不過葉全真2020年宣布離職，結束和陳昭榮長達15年的合作關係，如今陳昭榮有了熟女女友，葉全真也被拍到和政大EMBA同學James甜蜜勾手。對此，葉全真也透過經紀公司大方回應，表示「一切隨緣，謝謝關心」，引來不少粉絲關心和祝福。

現年56歲的葉全真，當年演出過不少經典八點檔台劇，目前則在政大EMBA攻讀經營管理，日前葉全真被目擊12月初和一名男子共同現身台北市區，兩人不僅一路並肩而行、互動自然，期間更被拍到牽手、勾手等親密舉動，引發外界關注感情狀態。據了解，和葉全真同行的男子外型斯文、身材維持得宜，和葉全真年齡相仿，進一步了解發現，該名男子正是葉全真在EMBA的同學James。

廣告 廣告

知情人士表示，兩人不僅私下往來密切，事業上也有所交集，不但同為政大EMBA背景，還共同投資加盟經營皮拉提斯相關事業，並經常一同進出門市、討論營運事務，交情已非一朝一夕，無論在工作或生活上都相互扶持，感情相當穩定。

對於外界關心感情近況，葉全真則透過經紀公司轉述「一切隨緣，謝謝關心」，既未否認、也未承認，語氣像是「沒說什麼但都說了」般，引來不少粉絲開心祝福葉全真戀情。

更多太報報導

《國寶》稱霸「2025十大電影榜單」 林柏宏凍蒜「年度電影發光者」

《左撇子女孩》入選奧斯卡15強 鄒時擎「台灣女導演第1人」

富商王廣德自曝遭「華爾街金童」兒搶走女友 還為情撕破臉不相往來