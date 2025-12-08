八點檔女星跨界當歌手！「唱跳身份」無預警曝光 謝瓊煖放話讓出女主角

記者宋亭誼／台北報導

八點檔《豆腐媽媽》為角色量身打造專屬歌曲，由新生代人氣女星宮美樂飾演的「萬珍珍」推出代表曲〈welcome to 萬家〉。宮美樂從《愛的榮耀》「蔡盈盈」到《好運來》「歐陽芊」，清新又帶點俏皮的形象深受觀眾喜愛，這次在《豆腐媽媽》則挑戰飾演萬家小女兒、人氣直播主「萬珍珍」。

宮美樂飾演直播主的萬珍珍俏皮又吸睛，根本本色出演。（圖／民視提供）

宮美樂本人笑說：「珍珍是洪都拉斯跟謝瓊煖的掌上明珠，在家就是被寵到不行！」謝瓊煖更直接大讚：「我這個女兒太強大，可以讓出女主角了，改叫她『珍珍豆腐』！」此次〈welcome to 萬家〉曲風新潮、節奏洗腦，讓粉絲聽了驚呼連連，不少留言直喊「根本年度神曲」、「聽一次就被洗腦」。

（左起）陳仙梅、藍葦華、謝瓊煖、洪都拉斯、馬國弼為主要經營「萬家豆腐」的成員。（圖／民視提供）

宮美樂透露，這首歌不只是角色主題曲，她更用歌詞把萬家每位成員逐一介紹，「希望在觀眾還沒追劇前，就能先透過音樂感受到萬家這個家庭的溫暖跟有趣！」而在首支歌曲爆紅後，宮美樂也宣布正緊鑼密鼓準備第二首唱跳作品，展現她跨越戲劇、歌唱、舞蹈的多元能量。

