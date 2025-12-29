八點檔女星車禍復健中突曬「超閃婚戒」 王瞳嚇歪：以為被求婚

顏曉筠(左圖)因車禍受傷養傷中，在《好運來》角色由白家綺(右圖)接演。（民視提供）

藝人顏曉筠日前發生車禍意外，11月騎乘機車前往工作途中，遭後方急轉車輛衝撞，造成左肩韌帶斷裂脫臼，所幸經治療後並無大礙，已出院返家休養。不過因傷勢影響，暫時無法投入拍攝，只好忍痛向八點檔《好運來》告別，原本飾演的「江芸菲」一角，改由白家綺接棒完成後續戲分。正處於復健期的顏曉筠，今（29日）卻無預警在臉書曬出一枚閃亮婚戒，畫面一曝光立刻引發關注，甚至讓不少演藝圈好友誤會她好事將近。對此，顏曉筠也親自發文還原背後感人真相。

顏曉筠在臉書長文中分享，所幸有方馨與白家綺兩位前輩主動陪伴、關心她的心理狀態，讓她感受到滿滿的幸福與溫暖，顏曉筠形容這份「幸福感」來自於被真心惦記的日常相處，看似平凡卻格外珍貴。

顏曉筠透露收到前輩白家綺帶來的「婚戒」相當感動。（圖／翻攝自臉書）

顏曉筠特別在文中提到，白家綺突然遞給她一個深紅色、絲緞般觸感的盒子，在眾人好奇下打開，裡頭竟是一枚鑽戒，讓顏曉筠當場愣住、淚水奪眶而出。白家綺隨後笑說，那是劇中角色「芸菲的婚戒」，承載著彼此與角色之間的獨家回憶。

顏曉筠滿懷感恩，感性表示這份禮物不僅是戒指，更是一份溫柔的心意，「家綺姊，你用了專屬於自己的浪漫，對待我和芸菲，謝謝妳給我們的愛，這戒指也承載了我、你和江芸菲三個人的獨家回憶」。

貼文曝光後，演藝圈好友紛紛湧入留言區，王瞳歪樓直呼：「我以為妳被求婚了」，顏曉筠也幽默回應：「其實，家綺姐拿出來那一刻我也有這種感覺」；男星許仁杰則打趣留言：「差一點要恭喜新婚愉快了」。顏曉筠在復健低潮中收到這份暖心驚喜，也讓不少粉絲直呼感動，紛紛為她送上祝福，期待她早日康復、重返螢光幕。

