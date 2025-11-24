八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光

記者宋亭誼／台北報導

女星顏曉筠驚傳發生嚴重車禍。（圖／翻攝自顏曉筠臉書）

女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。

顏曉筠驚傳左肩脫臼、韌帶斷裂。（圖／民視提供）

顏曉筠19日騎乘機車前往攝影棚途中遭後方急轉車輛撞擊，人因此彈飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼；第一時間被送往長庚醫院，經檢查後進行手術，傷處現在以鋼板及鋼釘固定，術後傷口復原穩定，已出院返家休養。

顏曉筠很感謝大家對他的關心，她回憶當下一聲巨響，「下一秒人就已經倒在地上」。第一通電話打給經紀人，還直擔心「劇組還等著她拍戲，怎麼辦…」，敬業態度令工作人員既心疼又佩服。對於突發意外影響拍攝進度，她也對劇組深感抱歉。

顏曉筠最新傷勢曝光。（圖／民視提供）

八點檔《好運來》目前劇情如火如荼展開、拍攝進度緊鑼密鼓，劇組除了調整拍攝班表，也針對劇本進行部分修改，但因為顏曉筠這個角色牽動重要劇情的開展，目前民視與劇組、還有尚未能馬上復拍的顏曉筠取得共識，會另尋合適人選接續演出，讓戲劇進展能儘速回到正軌。

電視台也表示，現階段最重要的是讓顏曉筠能專心養病與積極修復，希望她早日康復。也特別感謝林口長庚醫院給予藝人的協助。對於各界、媒體、粉絲的關心，顏曉筠現在狀態很穩定，希望大家不用擔心。

