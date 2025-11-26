八點檔女星車禍！白家綺救火 與尪變「亡命鴛鴦」笑翻

白家綺救火《好運來》，與老公吳東諺演亡命鴛鴦。（圖／民視提供）





八點檔《好運來》近日因演員顏曉筠不幸車禍需休養，面臨劇情銜接的挑戰，幸好「神隊友」白家綺在第一時間展現高超義氣，義不容辭接下代打重任，飾演顏曉筠的角色「芸菲」，展現令人驚豔的「神救援」實力。

白家綺義不容辭接下代打重任。（圖／民視提供）

白家綺坦言第一時間接到公司邀約時，心情其實非常複雜且心疼。她表示，「看到好友曉筠受傷，大家都非常不捨，也希望曉筠能安心養傷、早日康復。」儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。」

白家綺更是感謝公司相信她，交付她這麼重要的任務，也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲需要更動班表，大家在這一刻展現團結，也讓她很感動。白家綺接手飾演的「芸菲」，剛好是與飾演「逸凱」的親老公吳東諺組成亡命鴛鴦，這對真實生活中的夫妻，也迎來了「第一次一起演夫妻」的難得經驗。

白家綺與老公吳東諺在劇中成亡命鴛鴦，對戲時忍不住笑場。（圖／民視提供）

白家綺透露，這「公私不分」的互動讓她一開始超級不適應，第一次排戲的時候，真的還蠻尷尬的，因為突然要看著他的臉，很溫柔地說話，就忍不住笑意，而正式來就馬上進入狀況。

白家綺重返八點檔戰場，也讓她與昔日熟識的演員們重聚，像是平時各自忙碌，連吃飯都很難的好友蘇晏霈，透過這次的合作勾起以前一起拍八點檔的美好回憶。演員王燦也對白家綺充滿信心，「觀眾對她很熟悉，要進入芸菲狀態是很快，大家都不會擔心」。

王燦對白家綺充滿信心。（圖／民視提供）

