八點檔女星遇丈夫離世、女兒離家出走 身心狀態崩潰

黃瑄近來角色內心有巨大的悲傷壓在心頭。（圖／台視提供）





八點檔《寶島西米樂 守護》劇情扣人心弦，近來劇中黃瑄飾演的「曉蘭」在丈夫離世後，接連遇上人生打擊。不僅女兒離家出走，原本店內的得力助手也另起爐灶，導致生意一落千丈，讓「曉蘭」身心狀態大不如前。

黃瑄(右)和盧彥澤(左)劇中面臨經營壓力。（圖／台視提供）

黃瑄近來在劇中經常以病容現身，講不到幾句話就咳嗽不止，甚至接連昏倒，由於心臟不舒服，更常用手摀著胸口。相較過去打扮精緻、意氣風發的模樣形成強烈對比，黃瑄回憶拍攝生病狀況的這段日子，直言「很玄」。

黃瑄透露因為當時拍攝一連串臥病在床的戲碼時，正好也是在發生車禍之後，復健過程腿部穿戴著支架，連帶行動緩慢，戲裡戲外同步感受到身體的不適，彷彿角色狀態不知不覺投射到自己身上。她表示：「拍戲時真的覺得自己氣很虛，講幾句話就會喘，也分不清到底是生理影響心理，還是心理影響生理。」

黃瑄透露拍攝生病戲時，經常講兩句話就覺得喘。（圖／台視提供）

黃瑄形容，「曉蘭」在丈夫過世後，就像心裡被打斷一條腿，只能硬撐著生活。除了先前照顧慢性病患者、承擔家庭與事業的經營壓力，女兒又接連出狀況，長期累積的悲傷與責任，讓她逐漸走到身心崩潰邊緣。

黃瑄也說，角色在現階段的轉變十分明顯，同時也十分心疼角色：「梅樹過世後，曉蘭再也沒辦法像以前那樣武裝自己。」她在表演上也刻意調整聲線與呼吸方式，將原本中氣十足、自嘲像「博美狗」般的說話方式，轉為低沉且帶有氣音的表現，營造出整個人「輕飄飄」、「虛弱」的狀態。

談到情緒戲，黃瑄坦言有時反而害怕看到劇本上寫著「痛哭流涕」，她表示：「情緒真的到了一個程度，自然就會哭出來，硬用技巧反而對演員很傷，體力負荷也很大。」



