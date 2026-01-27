即時中心／廖予瑄報導



越南旅遊注意被丟包！八點檔女演員黃瑄今（27）日在臉書發文分享，日前她前往越南旅遊，卻在返台前，遭到叫車軟體Grab的司機敲詐跟丟包的插曲，讓她差點趕不上飛機、回不了家，讓她驚呼，雖然這趟胡志明市之旅非常愉快，但當地Grab司機會專門針對前往機場離境的旅客，並提醒大家，在人生地不熟的異地，「一定要多留車程、比check in時間再更提早！」





黃瑄今日在臉書發文指出，她日前飛往越南旅遊，「不管是餐廳、酒吧遇到的旅人、\當地人、住宿hostel的室友、員工，甚至我e-SIM突然當機，跑進某個飯店請大堂人員借我連網，還有每天好幾趟的Grab騎士，都非常友善親切。」

話鋒一轉，黃瑄表示，這原本是一趟美好旅程，沒想到在要回程時發生意外插曲。她說原本透過Grab預約車前往機場，沒想到迎來的竟是一台機車，且司機竟一秒按下取消訂單，並強行把她的行李放上車，示意她現在塞車，騎機車比較快；黃瑄本想重新叫車，但重新叫車竟會被收取1.5倍的費用。「我想想算了吧，就這樣」，雙方也談妥以原價支付車費。

快新聞／八點檔女演員遊越南慘遭「丟包+敲詐」！揹18公斤行李狂奔險回不了家

敲詐黃瑄的Grab司機。（圖／翻攝自黃瑄臉書）

沒想到上路後，這名司機竟用時速約20公里的龜速前進，更一度停下來要求加價，直到黃瑄答應後，才願意繼續騎。在路途花費50分鐘後，她終於看到機場塔台，不料，司機卻停在高架橋邊，要求她走15分鐘的路程去機場，還押住她的行李，再次要求加價；黃瑄立刻推開他的手搶過行李，眼看她無法用手頭的現金支付附近司機的車資，她決定牙一咬，揹起18公斤的行李拔腿狂奔。

快新聞／八點檔女演員遊越南慘遭「丟包+敲詐」！揹18公斤行李狂奔險回不了家

司機要求黃瑄走15分鐘的路程去機場。（圖／翻攝自黃瑄臉書）

快新聞／八點檔女演員遊越南慘遭「丟包+敲詐」！揹18公斤行李狂奔險回不了家

黃瑄決定揹起18公斤的行李拔腿狂奔。（圖／翻攝自黃瑄臉書）

幸好，有一位當地路人帶著黃瑄走到機場，她才在一陣慌亂中抵達出境大廳，並在關櫃前辦完登機手續，驚險衝上飛機。

經歷了這趟有驚無險的旅程後，黃瑄也向Grab的客服投訴，希望公司可以改正司機的歪風。並在最後提醒大家，在人生地不熟的異地，一定要多留車程、比check in時間再更提早，以免發生不可控的意外事件。

原文出處：快新聞／八點檔女星遊越南慘遭「丟包+敲詐」 扛18公斤行李狂奔險回不了家

