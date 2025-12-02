八點檔女星遭後車追撞！大結局前「緊急換角」發長文揭心聲

顏曉筠《好運來》劇照。（圖／民視）





八點檔女星顏曉筠11月19日騎車前往錄影途中，遭後方車輛撞擊彈飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，術後以鋼板及鋼釘固定，已出院返家休養。她在《好運來》的角色江芸菲改由白家綺接替演出大結局前戲份，今（2）日發文寫下受傷心聲：「家綺姊，芸菲麻煩妳照顧了！」

顏曉筠今日在臉書發文，正在療傷的她也看了《好運來》最新播出內容：「江芸菲，我有在螢幕前陪伴著妳，妳一直都在我心裡！」她感謝大家的支持和體諒，雖然發生車禍後感受到自己無能為力，但看見大家的關心已經調適好心情：「你們在我粉絲專頁互動的一字一句，看入眼裡感受在心裡，既欣慰又倍感遺憾，相信我！我想陪伴你們到最後的心情，如果可以我也想用行動來證明，但如今3C已成為我主要傳達的媒介。」

白家綺接演《好運來》角色江芸菲。（圖／民視）

白家綺接演《好運來》角色江芸菲。（圖／民視）

顏曉筠有感而發：「人生的相遇實屬難得，既然環境創造了相遇的機會，希望我們能一起把握它的用心，將它的用意發揮的淋漓盡致，那我們就不負相遇，在不同地方的我們，都要好好照顧自己。」白家綺也暖心回應，承諾會好好續演角色：「妳放心，我會用最大的尊重、最真誠的愛，延續妳留給芸菲的靈魂，接過妳辛苦走到一半的路，陪著劇組、陪著觀眾，把故事說完，好好休息，我們等你回來。」



