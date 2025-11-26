八點檔女星遭撞非緊急手術 白家綺為老公救火頂替

白家綺救火演出《好運來》和老公首度在八點檔對戲。（翻攝民視新聞網）

八點檔演員顏曉筠近日驚傳因重大車禍遭撞，緊急動手術，民視《好運來》也因此被迫換角，結果是白家綺救火上陣，將首度和老公吳東諺飾演落難夫妻，兩人也是第一次在八點檔對戲，要很溫柔的對吳東諺說話，一開始有點不習慣。

顏曉筠在騎車去林口電視台錄影的途中遭撞飛，人高馬大的她，也不敵高速衝撞，連人帶車滑了一大段距離，畫面怵目驚心，儘管當天立刻開刀修復手部韌帶以及脫臼部分，但仍需時間休養，因為八點檔每天拍攝播出在即，白家綺聞訊第一時間接下演出頂替，她七年前自《幸福來了》殺青後就未再接演民視八點檔，主要也是一對兒女相繼出生，工作重心轉為主持領域。

白家綺表示，久違拍八點檔，「心情複雜也相當心疼，看到她受傷也很心疼，希望曉筠早日康復」，由於是和老公吳東諺演夫妻，她平常也會常常幫老公在家對戲，因此對角色經歷頗為熟悉，但難免首次對戲就笑場，坦言「蠻尷尬的」。

白家綺也說：「希望可以不要讓大家失望，然後可以讓這個角色，可以有一個好的收尾，然後也讓芸菲可以安心的養傷，然後早日康復。」被問到會如何接演同一個角色延續演出，她表示「不可能去模仿曉筠啦，可能會演出一個，不太一樣味道的芸菲，但是我相信大家，也可以體諒也可以接受，因為畢竟長的就不一樣了。」

