八點檔女星顏曉筠車禍重傷暫別劇組 見換角公告吐心聲：無能為力

八點檔女星顏曉筠在11月底騎車前往民視工作途中，遭遇嚴重車禍意外，被轉彎車輛撞飛倒地，造成左肩脫臼、韌帶斷裂，緊急送醫治療後近期待在家中養傷，但這也讓她必須暫時退出正在參與拍攝的《好運來》劇組，她2日在社群平台上寫下長文，訴說這段時間以來的心聲。

八點檔女星顏曉筠在11月底騎車前往民視工作途中，遭遇嚴重車禍意外。（圖／翻攝FB 顏曉筠）

顏曉筠在八點檔《好運來》中飾演關鍵角色「江芸菲」，該角目前由白家綺接棒演出。顏曉筠近期拍下電視播出畫面的公告，向角色喊話：「江芸菲，我有在螢幕前陪伴著妳，妳一直都在我心裡。」接著坦言，這次的車禍造成了大家都不願相信的事實，「但是時間分分秒秒的過，在清晰可見的時間裡仍舊感受到了無能為力的自己。」

廣告 廣告

顏曉筠貼出換角公告吐露心聲。（圖／翻攝FB 顏曉筠）

儘管百般無奈，但她認為慶幸的是，現在是人手一機的3C時代，仍可以感受到粉絲們在網路上給予她的關心，「你們在我粉絲專頁互動的一字一句，看入眼裡感受在心裡，既欣慰又倍感遺憾，相信我！我想陪伴你們到最後的心情，如果可以我也想用行動來證明，但如今3C已成為我主要傳達的媒介，人生的相遇實屬難得，既然環境創造了相遇的機會，希望我們能一起把握它的用心，將它的用意發揮的淋漓盡致，那我們就不負相遇，在不同地方的我們，都要好好照顧自己。」

文末，她也特別向接替她演出的白家綺喊話：「家綺姐，芸菲麻煩妳照顧了！」對方也在底下暖心回應：「妳放心，我會用最大的尊重、最真誠的愛，延續妳留給芸菲的靈魂，接過妳辛苦走到一半的路，陪著劇組、陪著觀眾，把故事說完。」希望顏曉筠能好好休息，大家都會等她回來。

白家綺暖心回應。（圖／翻攝FB 顏曉筠）

延伸閱讀

孫協志、夏宇童證實將補辦婚宴！選在明年情人節 經紀人發聲

睽違28年！孫協志推台語新作 宣布11月登Zepp開唱

王仁甫認當兵是義務「不值得嘉獎」 許孟哲消失一年服役被虧：少他沒感覺