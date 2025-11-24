八點檔女星騎車被撞飛！緊急送醫傷勢曝光

▲八點檔女星顏曉筠騎車時被車輛追撞，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，被緊急送往醫院手術，現已順利出院靜待傷勢復原。（圖／＠1993claire.y IG）

[NOWnews今日新聞] 藝人顏曉筠本月19日騎乘機車前往民視攝影棚途中，遭後方急轉車輛撞飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼。第一時間已被送往長庚醫院，經檢查後進行手術，傷處現在以鋼板及鋼釘固定，術後傷口復原穩定，已出院返家休養。

顏曉筠回憶事發當下：下一秒人就在地上

顏曉筠很感謝大家對自己的關心，她回憶當下一聲巨響：「下一秒人就已經倒在地上」，第一時間打給經紀人，還直擔心：「劇組還等著她拍戲，怎麼辦？」敬業態度讓工作人員心疼又佩服，對於突然發生的意外影響拍攝進度，為此她對劇組深感抱歉。

▲顏曉筠在八點檔節目中飾演推進劇情的重要角色。（圖／＠1993claire.y IG）

顏曉筠所演出的民視八點檔《好運來》劇情如火如荼展開、拍攝進度緊鑼密鼓，劇組為了她特別調整拍攝班表，並且針對劇本進行部分修正，不過因為顏曉筠這個角色牽動劇情發展，目前民視、劇組和身體還在復原中的顏曉筠取得共識，會另尋合適人選接續演出，讓劇情進展能儘速回到正軌。

民視同時回應，現在最重要的是讓顏曉筠專心養病與積極修復，希望她早日康復，並且感謝林口長庚醫院給予藝人協助，對於各界、媒體、粉絲的關心，顏曉筠也表示現在狀態很穩定，希望大家不用擔心。

