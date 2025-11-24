八點檔女星騎車「犁田滾三圈」 手術後報平安：被迫按下暫停鍵

顏曉筠《好運來》角色變身幹練千金，不過如今遇上車禍，後續工作安排也受到影響。民視提供



八點檔女星顏曉筠上週三（11/19）上午11時許發生一起嚴重車禍。當時顏曉筠正騎機車準備前往攝影棚錄影，不料行經新北市林口區文化路1段462號前時，卻和一名35歲王姓男子發生擦撞，導致顏曉筠當場被撞飛，並造成臉部受傷、左肩脫臼、韌帶斷裂，所幸經緊急動手術開刀治療後已無大礙。顏曉筠本人也於今日（11/24）在社群發文報平安，並表示車禍當下躺在柏油路看著天空，腦中第一時間浮現的卻是「工作」二字。

據了解，當時王男駕駛轎車正欲右轉進文化路旁的社區車道，不過疑似未注意到右後方有車，打完方向燈後立即切入，導致騎乘機車的顏曉筠閃避不及，直接撞上轎車並當場彈飛，連人帶車翻滾數圈後猛撞路旁人行道花圃。儘管顏曉筠頭上的安全帽並未脫落，不過額頭卻鮮血直流，同時還有左肩脫臼、韌帶斷裂等傷勢，場面觸目驚心。幸好經送醫急救，並開刀以鋼板及鋼釘固定後已無大礙，目前已出院返家休養。詳細肇事責任目前正由警方調查，已排除酒駕肇事。

事後顏曉筠也在社群發文向受影響的劇組人員致歉，並表示車禍當下，她躺在柏油路上、看著天空的當下，第一個浮現腦海的詞竟是「工作」，於是強忍著身體的痛楚請人尋找手機，接著打給經紀人告知對方她在何處發生車禍，並請經紀人代她向劇組聯絡，「一場突如其來的車禍，我被迫按下了人生的暫停鍵，我想跟大家說聲對不起，因為個人原因導致大家匆忙面對工作內容的大幅調整。」

顏曉筠表示，她會聽從身體的聲音、尊重康復的節奏，在安全前提下帶著更穩定、更踏實的狀態回到工作崗位，並於文末感謝林口長庚醫院急診室和骨科所有醫護人員的細心照顧，以及家人、民視、好運來劇組和星之國際經紀公司在第一時間給予的關心與陪伴。

由於目前正值戲劇拍攝期，本次意外預計將影響她後續八點檔的拍攝工作，顏曉筠也在文中向戲劇《好運來》角色「江芸菲」表達歉意，表示「對不起沒辦法陪伴你到最後了」，似乎也暗示其角色在劇中的故事線可能將因休養而提前做出調整或結束。

