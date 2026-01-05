八點檔女星「六年沒拍戲」 認失去自信：是不是該放棄

《整形過後》徐千京（中）睽違六年演戲。（圖／六魚文創）

《整形過後》最新劇情中，劇中夢多（大谷主水）無視女伴徐千京的意願，依照個人喜好替對方挑選胸部假體，遭張榕容飾演的整形醫師冷回：「手術你來就好，我幫你做一個很舒服的胸部。」一語戳破控制型愛情。 夢多坦言，詮釋這種自戀到忽略伴侶感受的狀態是最大挑戰；睽違六年復出的徐千京則感謝劇組讓她找回表演自信。

夢多將角色的自戀與盲點展露無遺,，他坦言這樣的心理狀態難詮釋，「要把這種過度愛自己、卻看不見對方感受的狀態演出來，是這次最大的挑戰。」徐千京睽違六年接戲，「對表演其實有點沒自信，甚至一度想過是不是該放棄」，幸好導演與製作團隊給予她極大鼓勵與肯定，讓她重新找回站在鏡頭前的勇氣。

劇情另一看點，金鐘影后劉瑞琪飾演晚年決心完成性別轉換、卻不敵病魔離世的「永馨」。在「手術風險」與「生命延續」之間的沉重抉擇，劉瑞琪坦言自己一開始其實無法理解，「為什麼有人非要冒著生命危險去做這樣的手術？」為了走進角色，她大量觀看當事者的影片分享，才逐漸理解那份來自內在認同的迫切與痛苦。

而最新劇情中，安心亞則在母親離世後徹底崩潰，陷入重度憂鬱，温昇豪成為她唯一的支撐，兩人間的情感連結，悄悄走向更深一層。而他們與張榕容間的三角習題，將是下週大結局必追的重點。

夢多演出自戀狀態最困難。（圖／六魚文創）

《整形過後》安心亞（右）喪母崩潰，温昇豪（左）出現成救贖。（圖／六魚文創）

