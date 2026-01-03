八點檔女神元旦結婚 喜曝男方身份：個性很互補！

八點檔女星許鈞鈞於1月1日宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自許鈞鈞 臉書）





八點檔女星許鈞鈞於1月1日宣布結婚喜訊，開心透露從2026年開始，自己不僅是一個獨立個體，也將正式成為某個人的妻子，而男方的身份也曝光了！

元旦驚喜宣告成為人妻

許鈞鈞1日在臉書發文表示，「人生真的要翻頁了」，並感性坦言，「2026年開始，我不只是一個我，我將成為某個人的妻子。」同時回顧過去在舞台與鏡頭前的光鮮，以及一路學會愛與被愛的歷程。

許鈞鈞透露，此次選擇牽起另一半的手，並不是因為彼此完美，而是心中的那份「篤定」，她承諾，雖然多了一個身分，但不會少一份真心，未來仍會把溫柔留給世界，把熱愛留給夢想，把全部的勇氣投入兩人的共同生活。

許鈞鈞也對一路上陪伴她的粉絲與工作夥伴致謝，感謝大家在她的青春、作品與人生中留下位置，她更大方宣告，「今天，我想大聲告訴全世界，我結婚了。2026，我成為人妻，也成為更完整的自己。」

許鈞鈞分享，老公是經由朋友介紹認識，最不可思議的是，她先前去算命時，命理師曾精準預言她遇到對象的歲數，甚至連生肖與姓氏都有所提示，沒想到後來竟與老公的身分完全吻合，她也首度鬆口表示，丈夫是一名律師，性格沉穩內斂，正好與自己活潑外向的個性互補。



