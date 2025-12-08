八點檔女神回來了！最大動力是鍾欣凌 想挑戰「變態」

李燕加盟新東家，想挑戰演變態殺人魔。（圖／齊石提供）





八點檔女神李燕近年來淡出螢光幕，將重心投入自創保養品牌。今（8）日宣布好消息，正式加盟新經紀公司，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧師妹。她坦言睽違已久沒有面對媒體，昨晚還因此失眠。

李燕談到與公司的緣分，其實2年前就與老闆聊過，只是當時一忙，時間就過去了。直到今年看到公司前輩都是影后等級，尤其是看到鍾欣凌在《回魂計》中扮演壞人，一邊哭一邊笑的樣子，加上還有主持節目，成為她決定簽約的最大動力。

李燕也表示，媽媽常在凌晨五點起床看她演過的八點檔重播，雖然很想看女兒再拍戲，但又擔心太辛苦。李燕則直言不排斥八點檔，跳海、翻班都可以，但希望角色能有所突破，「很想要演很醜、很搞笑的，因為很少機會扮醜。」甚至是變態殺人魔，都是她很想挑戰的角色。



