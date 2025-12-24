八點檔女神夏宇禾又被拍！招待所醉吻人夫 對方是富三代

夏宇禾曾與GINO有過一段情，桃花很旺的她，爆出與人夫互動曖昧。翻攝IG@lulu_820722

以八點檔《風水世家》走紅的女星夏宇禾，感情世界精彩，日前被週刊直擊酒後與富三代人夫耳鬢廝磨，甚至接吻。但夏宇禾尚未做出回應。

《CTWANT》上月12日凌晨1點，拍到夏宇禾現身台北中山區的招待所，在一場酒席散場後，與一名出生望族的富三代舉止親暱，當男方湊上前索吻時，夏宇禾也大方回吻，只是這名男子是已婚男子。

報導指出，該名男子出身地方望族，是曾留學海外的富三代，早已有家室，還時常在社群平台分享與妻子的生活照，營造好爸爸、好老公形象；而有追蹤該男社群的夏宇禾，應對其婚姻狀況並非不知情。

夏宇禾花邊新聞不斷！曾與GINO、李聖傑爆緋聞

夏宇禾身材火辣，桃花朵朵開。翻攝IG@lulu_820722

今年32歲的夏宇禾，曾與GINO（蔡東威）愛情長跑6年，疑似對婚姻沒共識，男方還不想結婚因而情斷，後來又曾與大她20歲的李聖傑爆緋聞。且引人注目的是，夏宇禾的人夫新歡，早就出現在4月夏宇禾與李聖傑被拍到的那場聚會上，代表兩人認識已久。夏宇禾目前尚未對緋聞做出回應。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



