八點檔女神徐千京為愛整型？ 配合另一半審美《整形過後》引熱議

醫療影集《整形過後》五大愛情線全面引爆，劇中温昇豪向張榕容深情求婚，同時李廷鎮、洪暐哲加入，三位男性正面交鋒；還有「八點檔女神」徐千京面臨另一半夢多直接提出「整成我想要的樣子」；而六旬老翁童毅軍懇求「整回18歲」的催淚原因也都和愛情有關，「改變外貌能獲得愛情嗎？」將成為新年最具討論的選擇題。

温昇豪與張榕容劇中感情出現變化（圖／六魚文創提供）

《順風婦產科》「宋慧喬男友」李廷鎮飾演「楊雅頌」（張榕容 飾）在韓國研修時結識的整外醫生「金侑恩」。預告中洪暐哲飾演的暖心小奶狗護理師「林麟」大膽摟住張榕容宣示主權，再加上江浩宇竟無預警求婚！？雅頌的情感世界瞬間成為修羅場。洪暐哲自薦，「如果我是雅頌，一定會選林麟！」他認為自己是全心全意投入在雅頌身上，但撇除年紀，他希望雅頌選擇能讓她「放心做自己」的人，「這部戲裡的每一段關係都有一種『不完整的溫柔』，但我覺得真正的愛，是不需要偽裝或取悅的。」

《整形過後》李廷鎮登場，空降台灣追愛張榕容（圖／六魚文創提供）

而「八點檔女神」徐千京與夢多（大谷主水）飾演的另外一對愛侶，在開播前引起「男人都只愛大胸部」討論，預告觸及百萬人次。夢多飾演在乎外界眼光的健身猛男，因而要求另一半配合他的審美整形，被網友形容是不是本色演出？夢多澄清，「我不太會強迫另外一半為我整形，個人喜歡自然就好，就算要整也希望對方是為了她自己。」夢多也透露和李廷鎮有劇烈動作戲，「我本來就是武術指導出身，所以動作戲不難，李廷鎮非常敬業，是很厲害的演員，首次合作有一點緊張，因為不想讓他受傷。」

夢多《整形過後》要求另一半徐千京（右）整成自己想要的樣子（圖／六魚文創提供）

