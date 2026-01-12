八點檔女神抓尪外遇 蘇晏霈滿臉顏料狼狽畫面曝光

【緯來新聞網】演員蘇晏霈在民視八點檔《豆腐媽媽》中親眼目睹丈夫李運慶出軌，兩人在畫室正面攤牌，情緒全面潰堤。拍攝畫室砸顏料戲時，現場情緒炸裂，蘇晏霈連潑3、4罐顏料，其中一罐直接潑到李運慶胸口、飛濺進右眼。李運慶回憶：「我怕閉眼影響表演被導演喊卡，但晏霈情緒這麼滿，再來一次不一定一樣，所以忍痛張開眼睛，能親眼看到她這麼精彩的表演，很值得。」

蘇晏霈在劇中親眼撞見老公李運慶出軌，婚姻真相攤牌，情緒全面潰堤。（圖／民視提供）

蘇晏霈表示，導演給她的方向不是「抓姦」，而是確認那個心裡隱約知道、卻一直不敢承認的事實。拍攝前她刻意不與人聊天、不說笑，讓自己一直停在「不敢問、卻一定要面對」的狀態，讓情緒自然一層一層崩塌。



導演為了讓觀眾情緒有起伏，精準安排每場戲的節奏，畫室這場則要求「氣憤大於悲傷」。蘇晏霈笑說自己當天完全失控，但導演仍覺得可接受，「只能拍一次，因為那種狀態很難再來第二次。」她拍完後整個人像被掏空，「沒有哭，但說不出話，連停車都恍神開錯樓層，在車上坐很久才消化完那個傷。」

砸顏料戲拍攝時情緒爆棚，蘇晏霈連潑多罐顏料，李運慶眼睛被濺到仍咬牙完成演出（圖／民視提供）

李運慶坦言，角色家軒的內心其實極度糾結，「跟有美在一起就想到育玲，跟育玲在一起又想著有美，他真的很渣，但他很誠實面對自己的感情——就是都愛，騙不了自己。」他也直言，出軌的人錯在處理事情的順序，「如果能先結束婚姻再開始新的關係，沒有人能說你錯。家軒是壓抑太久，突然找到出口，控制不住情慾才犯錯。」

