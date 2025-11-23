八點檔女神拍《好運來》被操到崩潰？ 張家瑋喊：比想像中更硬

〔記者李紹綾／台北報導〕張家瑋近來投入民視八點檔《好運來》拍攝，飾演熱愛運動、充滿生命力的「陸喬安」。然而，劇組為這角色設計的挑戰超乎想像，從一整天的攀岩、打靶，到長距離登山，讓平時就熱愛運動的張家瑋也直呼：「比想像中更有挑戰性！」她笑說，幸好在開拍前她參加了體能節目《最強的身體》，讓她得以迅速「重新啟動身體」，為這次《好運來》的硬仗做好萬全準備。

張家瑋分享，她私下非常喜歡運動，尤其是瑜伽，但每次一投入戲劇拍攝，就會將所有專注力放在工作上，導致運動習慣常常中斷，「每一次『重新啟動身體』都像從零開始，反而比大家想像的還要有挑戰性」。

廣告 廣告

這次加入《好運來》劇組，張家瑋必須在短時間內完成多項高強度體能考驗。回憶起拍攝初期的魔鬼行程，她分享真的是滿滿的挑戰，從攀岩、打靶到登山，連續一週拍攝下來體力消耗非常大，記得攀岩後去打靶手還一直不自覺發抖，跟吳政澔還一起比看誰的手抖得最厲害。不過張家瑋的表現也讓現場刮目相看，她表示，能順利完成這些挑戰，必須歸功於之前累積的運動底子和那份不服輸的毅力。

這次在《好運來》中飾演的「陸喬安」，不僅是一個充滿活力的角色，也熱愛運動，這讓張家瑋感到既自然又興奮，「剛好這次在《好運來》飾演的陸喬安也熱愛運動、很有生命力，這部分跟我本人有一些相似。但她面對困難的方式、她的心理線又跟我完全不同」。

張家瑋將陸喬安形容為一個「一半生活、一半探索」的角色，相似的部分讓她演起來很自然，不像的部分則帶來了挑戰性。她希望觀眾能透過這個角色，看到更全面、更多面向的張家瑋。

事實上，張家瑋的「活力底子」早在多年前的民視節目中就已展露無遺。她說：「以前在《綜藝大集合》、《舞力全開》等節目裡，我的體能表現一直都很好，主持群和工作人員都知道我很能動、也很敢玩。」透過這次拍攝《好運來》，她期許自己能維持穩定的運動習慣，讓自己的能量更穩，才能在工作上有更好的狀態。

【看原文連結】

更多自由時報報導

金馬62》第62屆金馬獎完整得獎名單 張震、范冰冰分占影帝影后

（高雄直擊）TWICE丟震撼彈！巨型LED亮起：明年3月大巨蛋見

TWICE子瑜帶團回家！「終於一起來高雄了」暖哭5.5萬粉絲

（獨家）TWICE來台開唱兩天吃什麼？高雄知名餐廳外燴車輛進出世運主場館

