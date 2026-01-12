八點檔女神撞見「老公出軌」大崩潰！尪「1舉動」擊垮她

娛樂中心／張予柔報導



民視八點檔《豆腐媽媽》近期劇情急轉直下，由蘇晏霈飾演的「育玲」親眼撞見丈夫出軌，多年婚姻在一瞬間崩解。這場重頭戲不只情節殘酷，拍攝過程更讓蘇晏霈身心幾近掏空，她事後坦言，那不是單純的「抓姦戲」，而是一場必須直面內心真相的情緒崩潰。









八點檔女神撞見「老公出軌」情緒潰堤！尪「1舉動」讓她秒看清婚姻真相

蘇晏霈在劇中親眼撞見老公李運慶出軌，婚姻真相攤牌，情緒全面潰堤。（圖／民視提供）

蘇晏霈透露，導演在事前就給了明確方向，這場戲的核心不是憤怒衝撞，而是「確認一個早就隱約知道、卻始終不敢承認的事實」。因此在拍攝前，她刻意不與任何人聊天、不說笑，讓自己長時間停留在「不敢問、卻一定要面對」的狀態，讓情緒自然一層一層崩塌。她形容，當育玲真正看到畫面時，第一句話反而先諷刺自己「不被愛的，才是小三。」那看似冷靜的話語，其實早已失去靈魂，是理智也壓不住心碎的結果。

廣告 廣告





八點檔女神撞見「老公出軌」情緒潰堤！尪「1舉動」讓她秒看清婚姻真相

關鍵瞬間李運慶（中）下意識站在第三者前保護她，成為壓垮蘇晏霈（左）的最後一擊。（圖／民視提供）

劇中蘇晏霈撞見丈夫與第三者擁吻，情緒終於全面潰堤，直接攤牌對質。然而真正擊垮她的，並不是出軌，而是丈夫下意識站到第三者前方保護的那一刻。蘇晏霈說，那才是真正的痛，「因為過去一直是育玲站在前面保護他，現在他連猶豫都沒有選擇了別人，那一刻她才明白，自己不只是被背叛，而是已經被登出他的世界」。

八點檔女神撞見「老公出軌」情緒潰堤！尪「1舉動」讓她秒看清婚姻真相

砸顏料戲拍攝時情緒爆棚，蘇晏霈連潑多罐顏料，李運慶眼睛被濺到仍咬牙完成演出。（圖／民視提供）

談到角色性格，蘇晏霈認為育玲並非外界想像中的犧牲型女性，她只是把全心付出當成讓自己快樂的方式，一旦看清對方，她會毫不留戀地收回所有情感，「會傷心，但不會自憐，因為她知道自己沒有做錯任何事」也因此，這場畫室攤牌戲被導演設定為「氣憤大於悲傷」，情緒必須集中、爆發且真實。

八點檔女神撞見「老公出軌」情緒潰堤！尪「1舉動」讓她秒看清婚姻真相

蘇晏霈拍完重頭戲被角色情緒掏空，連停車都恍神，久久無法抽離角色。（圖／民視提供）

蘇晏霈笑說，那天幾乎是「一次到位」，因為這種狀態很難再拍第二次。拍攝結束後，她整個人像被抽空，「沒有哭，但說不出話」，甚至在停車場恍神開錯樓層，在車內靜坐了好一陣子，才慢慢把情緒消化完。

原文出處：八點檔女神撞見「老公出軌」情緒潰堤！尪「1舉動」成婚姻最後一擊

更多民視新聞報導

全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷

新北男持雙刀攔車攻擊！身分起底…臉書滿滿大肌照

阿信演唱會又出意外！驚險倒地畫面曝光…網：背後一陣冷汗

