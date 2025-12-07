八點檔女神曝喜訊！ 砸6位數成果「近萬人朝聖」

八點檔演員陳又榕（波波蓁）近年積極開創斜槓人生，除了深耕戲劇與健身領域，更與相識十多年的閨蜜、美妝生活風格 YouTuber 黃小米（Mii）共同主持 Podcast 節目《小週末開Pod》。然而，面對主持，她坦言承受巨大壓力和挑戰節目投入6位數製作，至今也尚未回本。

節目上線至今不到三十集，不僅單集收聽數突破二十萬，頻道追蹤也將破萬，成績亮眼。然而陳又榕在光鮮亮麗的背後，坦言面對「主持人」這個新角色時，承受了巨大的挑戰與壓力。

陳又榕透露，自己本身是 Podcast 的重度使用者，經常從深度對談中獲得力量，期許自己有朝一日也能成為一位能帶給別人力量的主持人，如今36歲年紀不小了，感覺現在不做、以後會越來越膽小，於是一下定決心就開始行動。

陳又榕與黃小米在錄音室默契十足，展現十多年閨蜜合作的自然與真誠。（圖／陳又榕、黃小米提供）

她找來十多年前一同以部落客身份出道的超級好友黃小米壯膽，雖然黃小米因行程繁忙且帶點「社恐」而猶豫，但陳又榕「先斬後奏」，一口氣買齊所有器材帶到黃小米面前，這份決心也讓黃小米突破舒適圈，兩人攜手展開挑戰。

從演員跨界到主持人，陳又榕認為兩者挑戰難度都極高，主持時，來賓才是主角，要思考如何讓來賓展現亮點和特色，透過訪談讓大家更了解這些來賓，甚至挖掘出平常較不為人知的一面，很具挑戰性。

面對不熟悉的領域，陳又榕坦承曾遭遇挫折：「我們也被批評過，說真的蠻自責的，沒有把來賓訪問好的壓力真的很大。」儘管初期投入近 10 萬元的器材費用，且目前單集製作成本約 2 萬元，節目尚未回收，但《小週末開Pod》卻以驚人速度獲得聽眾喜愛。上線不到三十集，即創下單集突破二十萬收聽、頻道追蹤即將破萬的成績，成為許多女性聽眾「每週固定等待的心理補給」。

陳又榕平時熱愛運動，現在投入錄製《小週末開Pod》。（圖／陳又榕、黃小米提供）

陳又榕平時酷愛體育，今年四月還宣布報名參加「2025雙北世界壯年運動會（世壯運）」舉重項目，還和奧運金牌選手郭婞淳一起特訓的日常。最後她斬獲佳績，在女子45公斤級賽事中，以抓舉33公斤、挺舉38公斤，總71公斤拿下銅牌。

她透露，賽前一晚緊張到心律不整發作，上場時的抓舉第一把、手抖到不行，但第一把成功後，狀態就漸入佳境。陳又榕也感動地說：「這是第一次看到各國人聚在一起，又有很多70歲以上的人都在運動，我的初衷就是希望可以運動到老。」很開心自己能夠參與其中。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導