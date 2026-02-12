八點檔女神曾智希驚曝胃口不好！媽媽「祭出這招」震驚全網：好幸福

記者陳宣如／綜合報導

八點檔女神曾智希昨（11）日在社群平台上分享了近況，透露自己近期胃口不佳，身體微微瘦了一些，引起粉絲關注。照片與貼文一出，留言區立刻湧入粉絲的慰問與關心。

八點檔女星曾智希近日自爆胃口不好，甚至還瘦了。（圖／翻攝自曾智希 Simba臉書）

曾智希在貼文中也提到，媽媽擔心她因工作忙碌會忘了好好吃飯，特地親手準備了一份愛心便當，讓她帶到拍戲現場。曾智希形容，當她掀開便當蓋的一瞬間，香氣撲鼻、菜色精緻，不僅她自己，也連同在場的工作人員都被吸引住，「一打開大家都驚嘆『看起來太好吃了吧』」。

曾智希對媽媽的廚藝讚不絕口。（圖／翻攝自曾智希 Simba臉書）

對於媽媽的手藝，曾智希在社群中表達了高度讚賞，「我媽媽真的好會做菜！」她進一步感性分享，在忙碌的拍戲間隙能品嚐到媽媽親手準備的暖心餐點，讓她感到特別幸福。為了回應媽媽的用心，她也在文末幽默補充說，面對這份充滿心意的便當，自己「當然～吃光光」，母女之間的溫馨互動，也讓網友紛紛直呼「實在太幸福啦！」

曾智希在社群分享近況。（圖／翻攝自曾智希 Simba臉書）

