八點檔女神李又汝暈倒緊急送醫！檢查後竟懷孕了 超音波一家三口合照

記者鄭尹翔／台北報導

八點檔女星李又汝傳出喜訊！她今（21）日親自分享懷孕好消息，而這段迎接新生命的過程相當戲劇化——竟是因為突然身體不適、暈倒送醫檢查，才意外發現自己已經懷孕。原本只是擔心健康狀況，沒想到醫院檢查後並無大礙，反倒在朋友一句「會不會是懷孕了？」的提醒下驗孕，結果清楚出現兩條線，讓她當場又驚又喜，直呼這是「人生中最棒的意外」。

李又汝懷孕曬超音波照。（圖／民視提供）

李又汝透露，這份幸福其實早有伏筆。她回憶，自己曾在2024年跨年禱告會上寫下「2025年的第一個願望」，事後卻完全忘記內容，直到確認懷孕才恍然大悟，原來願望早已悄悄實現，感性表示：「真的不記得自己許過，卻在2025年底成真了！」也讓她更加相信一切都是被安排好的祝福。

談起發現懷孕的當下，李又汝形容整個過程「不可思議又充滿驚喜」。她坦言自己過去身體曾有多項不易受孕的狀況，從未抱持過高期待，這次能夠自然迎來新生命，讓她內心滿是感恩與感動，也虔誠表示：「感謝主賜給我們這麼美好的禮物。」

至於結婚近4年的老公「修哥」，李又汝更是甜蜜放閃。她透露老公在得知即將升格當爸爸後，立刻進入「準爸爸模式」，不僅主動扛起家中責任，對她的照顧也更加細心周到，「用行動表達愛我、撐我、護我的決心」，讓她忍不住笑說：「真的嫁對人了！」夫妻之間的深厚感情，也讓粉絲們相當感動。

對於肚中寶寶，李又汝親暱地暫時稱呼為「小小寶貝藍莓」，感謝孩子選擇來到他們的生命中，成為家中最珍貴的成員之一。她也表示，將帶著滿滿的期待與祝福，迎接新身分與全新人生階段的到來。

