八點檔女神為戲變尼姑剃光頭 方馨：感覺頭頂涼涼的

八點檔女神方馨，過去演出《娘家》 、《春花望露》 、《夜市人生》等許多八點檔好劇，令人印象深。近日為了扮演唐美雲歌仔戲團旗艦影集《鳩摩羅什‧千年一譯》，第一次嘗試光頭造型，選在鳳凰颱風登陸前落髮，被問到是不是刻意選擇吉日，唐美雲表示：「日日是好日，時時是好時，沒有特別挑日子。」，隨後更親自為方馨剪下第一撮頭髮。

唐美雲為方馨剪下第一撮頭髮／照片：武童文化事業有限公司提供

方馨在《鳩摩羅什‧千年一譯》飾演的「耆婆」是龜茲國的公主，也是主角－鳩摩羅什的母親，她的一生非常傳奇，曾經逼丈夫還俗成親，生下孩子後又換自己出家，最後連孩子也帶著一同出家，甚至展開周遊西域的遊學之旅，是一位非常傳奇的女性。

方馨 在 《鳩摩羅什‧千年一譯》 飾演 鳩摩羅什的母親／照片：武童文化事業有限公司提供

方馨當初聽到唐美雲邀約時，也曾經問過「現在不是都可以戴頭套嗎？」但是唐美雲表示，為了求真求實，以及拍攝上的高規格需求，還是希望能夠真的落髮。後來方馨回去考慮了兩天才終於同意，而擔心的理由竟然是「頭形不夠漂亮」，但唐美雲表示「我認識方馨這麼久了，她的臉蛋這麼漂亮，所以我能夠想像她落髮之後一定很清秀、很莊嚴。」

《鳩摩羅什‧千年一譯》演員陳竹昇、方馨、製作人唐美雲／照片：武童文化事業有限公司提供

面對落髮對外型與工作上帶來的影響，大家更關心方馨家人們的反應，對此方馨表示：「我的家人都很好，只是要為了工作，他們都全力支持，其實連問都不需要問。而且為戲落髮一事，我覺得不是犧牲，反而很感恩有這份福氣，畢竟能夠演繹佛教題材是很殊勝的機緣。」

製作人兼演員唐美雲、導演鄭文堂、方馨／照片：武童文化事業有限公司提供

當方馨以圓頂後的「耆婆比丘尼」造型出現在鏡頭前時，大家都誇讚不已，簡直就像是從故事裡走出來的人物一樣，將僧人與公主的氣質完美結合，當然她所擔心的「頭形不好看」也完全沒有發生。連在現場定裝的陳竹昇看見後，也不停誇讚方馨的新造型說：「非常適合！我家裡剛好有一尊阿難尊者的塑像，我覺得神韻好像。」面對全場的肯定與鼓勵，方馨開心地表示：「現在感覺頭頂涼涼的，但整個很輕盈，而且我已經和美雲姐約好，之後要手牽手去逛假髮店了！」

