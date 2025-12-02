八點檔女神車禍受傷遭換角 見劇組公告淚吐心聲

藝人顏曉筠(左)車禍受傷，暫時告別八點檔演出。（民視提供／林淑娟台北傳真）

藝人顏曉筠日前騎乘機車前往工作地點時，遭後方急轉車輛衝撞，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，治療後暫無大礙，已經出院返家休養，不過傷勢緣故，只能暫時告別八點檔《好運來》的演出，原先在劇中飾演「江芸菲」一角，改由白家綺接棒演出，而她今天也在社群發文吐露心聲。

顏曉筠發文時附上一張照片，只見電視台的跑馬燈寫下：「因演員『顏曉筠』發生車禍意外受傷，「江芸菲」一角後續演出，由『白家綺』接替，感謝觀眾體諒與支持」，接著向在劇中飾演的角色喊話：「江芸菲，我有在螢幕前陪伴著妳，妳一直都在我心裡」，對於這次發生的車禍，她強調造成所有人都不願相信的事實，也感受到無能為力的自己。

顏曉筠表示相當慶幸在人手一機的時代，隨時都能靠著網路拉近彼此距離，立刻就能透過文字，感受到所有人對自己的關心，讓她坦言感到欣慰又遺憾，也希望用行動來證明，想陪伴大家到最後的心情。

對此，白家綺在貼文底下留言回覆：「妳放心，我會用最大的尊重，最真誠的愛，延續妳留給芸菲的靈魂，接過妳辛苦走到一半的路，陪著劇組、陪著觀眾把故事說完，好好休息，我們等你回來」，顏曉筠則是回應：「 謝謝家綺姊，陪伴我一起愛芸菲，雖然我只能在螢幕前陪伴妳們，但是我的心和妳們在一起的，姊出班一切安全順利，平安美麗！我依然好好休養，照顧自己」。

