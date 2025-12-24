八點檔女神遭疑不倫已婚富三代 夏宇禾：喝酒造成的錯誤

夏宇禾為自己的不倫疑雲作出解釋。（翻攝網路）

夏宇禾雖然被封「八點檔女神」，但戲外私生活更精彩，如今被爆出勾搭已婚富三代，不僅倒在對方懷中，還又親又抱。對此夏宇禾回應了。

在社群上，夏宇禾寫道：「浪費社會新聞和版面我很抱歉，錯就是錯我會好好檢討自己的行為，因為喝酒造成的錯誤，我對家人和社會大眾覺得很抱歉。」

夏宇禾解釋：「關於媒體拍攝到的畫面，與該男子是朋友介紹認識的，對他並沒有任何特殊想法，但當天因為我飲酒過量，導致自己的行為與分寸不當，我對所有因為這件事受到傷害的人都非常的抱歉，我會深刻反省。」

最後，夏宇禾則稱：「我一直以來都尊重婚姻與家庭的價值，未來也會更加謹慎自律，避免再發生任何讓大家擔心或誤解的情況。謝謝大家的關心。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

