八點檔女神「偷情片被公開放送」崩潰 自招超戀愛腦

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔女神」游詩璟在三立八點檔《百味人生》飾演「李嘉嘉」，原本因介入別人婚姻成為小三，後來遇上真愛韓宜邦決心重新做人，卻因過去污點仍遭到重重攻擊，甚至在公開場合被播放偷情影片，讓她顏面盡失。

面對外界好奇她的感情觀，游詩璟坦言，每個人都有犯錯的可能，只要真心改過，仍值得被原諒。但若遇到喜歡的人，她會先考慮現實層面，避免自己的介入反而造成對方困擾。她坦白說：「如果對方因為我過得不快樂，我會選擇犧牲自己的滿腔熱血。」

對游詩璟而言，衡量是否要展開一段感情的核心只有一個：「最重要的是他心裡有沒有我。」至於判斷一個人是否真的對自己好，需要多少時間？她笑說沒有標準，「搞不好相處三天突然就覺得『就是他了』」，談到個性，她自我剖析：「我在感情上滿笨的。如果喜歡一個人，我會竭盡所能地付出，有點像戀愛腦，所以我現在會更謹慎。」

