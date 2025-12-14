八點檔娜美披「命定白紗」美翻 胸前深U解放邪惡事業線

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔娜美」張家瑋在民視《好運來》與吳政澔飾演的渣男，即將迎來一場表面甜蜜、實則暗藏殺機的世紀婚禮。

張家瑋飾演的「喬安」肩負擊敗渣男「弘軒」的重責大任，這場婚禮戲也成為她復仇計畫中的關鍵一步。她透露，自演出八點檔以來，每一次拍攝婚紗戲都讓她感到「刺激又緊張」，這次更是壓力倍增，因為喬安是帶著目的走上紅毯，情感層次相當複雜，只能透過眼神與細微表情來詮釋。

對於這次的造型，張家瑋表示相當滿意，她開心能跟造型師一起挑選到自己最喜歡的「命定白紗」，感性說：「每次穿上婚紗，都像是一種新的開始，也讓我越來越相信自己的直覺。」也讓工作更有效率的完成。

隨著婚禮登場，喬安接近弘軒的真正目的與盤算即將全面揭曉，這場復仇大戲也將進入最高潮。劇組透露，接下來的劇情將讓觀眾大快人心，弘軒過去對待女性的種種行為，勢必迎來報應。

