八點檔娜美當街抓包小三「互扯頭髮」激烈場面曝 大喊：你這個瘋女人

台八女星張家瑋在八點檔中飾演的「正義千金」正式和程雅晨飾演的跋扈小三「佩婕」正面對決，兩位女生的「互扯頭髮大場面」成為最新焦點。張家瑋這次從「小三專門戶」轉型為正義代表，直呼教訓佩婕的戲碼非常過癮。

張家瑋這次飾演的新角色讓觀眾相當期待，但對於劇中程雅晨的囂張行徑，她坦言感觸很深：「看到佩婕現在的際遇，好像看到以前的自己！」她大方笑說，自己以前就是八點檔的「小三專門戶」，所以看到佩婕開始遭受報應、被眾人教訓的橋段，張家瑋表示「有種很能體會她的感受。」雖然接下來有滿滿的教訓「佩婕」戲碼，但她直呼過癮：「這一次正義千金女的角色，也讓我挑戰不太一樣的角色，非常開心！」

程雅晨連連被教訓，對於報應戲直呼緊張又期待。（圖／民視提供）

程雅晨則大讚張家瑋是最佳對手，她本人看起來很有距離感，但在現場每次都被她逗笑，也可以從她身上學到很多！尤其現在開始有拉扯互打的對手戲，程雅晨更直呼輕鬆：「在她的引領之下，我第一次感受到，拍互打戲這麼輕鬆，而且她非常的專業，我們畫面上看起來很兇，但其實我沒出太多力氣，都是我們自己在前後動來動去。」

張家瑋（左）、程雅晨（右）兩人收工秒變擺拍照現場笑聲不斷。（圖／民視提供）

程雅晨爆料，兩人甚至將「拉扯頭髮」變成了一種趣味互動。張家瑋竟然在拉扯到一半時，幽默自嘲要一起向觀眾拜拜，她拜那麼多次了，你也要拜！而程雅晨結束還擔心問導演：「這樣會不會不夠激烈？」結果導演卻回：看起來很激烈，「超派」，夠了夠了。

