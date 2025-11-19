「八點檔娜美」一刀剪掉長髮！ 宣告展開人生的新篇章

張家瑋告別十年長髮，以全新俐落短髮宣告回歸民視八點檔。（圖／民視）

「八點檔娜美」張家瑋在休息充電一年後，宣告以全新面貌重磅回歸民視八點檔《好運來》。她告別了多年的長髮，以俐落短髮形象亮相，新角色的任務是要勾引吳政澔，讓觀眾對她的加入頗為期待。

張家瑋難得把頭髮剪短，「長髮陪了我很多年，那是一種安全感。但這次，我是第一次不是為角色、而是為自己剪髮！」她將這次剪髮視為人生的新篇章，充滿力量地宣告：「我不是剪掉頭髮，而是剪掉不敢的自己。如果人生是一部戲，我希望每一個章節都有新的表現。」

提到即將在《好運來》登場的新角色，張家瑋透露角色層次豐富，充滿她最喜歡的「反差感」，更她興奮的是，新角色將考驗體能極限！她透露：「這個角色除了內心世界的多變，還是一個運動高手，需要挑戰攀岩、打靶，還有登山等等！」張家瑋笑說幸好自己平常有運動習慣，目前都能挺得住挑戰。她預告，觀眾將看到一個完全不同以往、能文能武的張家瑋。

張家瑋新角色能文能武、動作戲超吸睛。（圖／民視）

