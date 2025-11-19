「八點檔娜美」剪掉10年長髮 宣布新身份：挑戰體能極限

張家瑋以全新造型回歸八點檔。（圖／民視提供）





「八點檔娜美」張家瑋在休息充電一年後，宣告以全新面貌重磅回歸《好運來》，不僅告別了多年的招牌長髮，以俐落短髮形象亮相，更透露新角色是個充滿反差魅力的「全能運動高手」，更坦言是要來勾引弘軒（吳政澔飾演），要讓佩婕（程雅晨飾演）擔憂害怕，讓觀眾對她的加入期待值破表。

張家瑋以全新俐落短髮宣告回歸八點檔。（圖／民視提供）

張家瑋這次的短髮造型讓許多人驚訝，她坦言這次改變是人生中的一大創舉，「長髮陪了我很多年，那是一種安全感。但這次我是第一次不是為角色、而是為自己剪髮！」她感性分享，當髮束剪下的瞬間，發現自己不是在失去，而是在「長大」。

張家瑋將這場「斷髮行動」視為邁向人生的新篇章，充滿力量地宣告：「我不是剪掉頭髮，而是剪掉不敢的自己。如果人生是一部戲，我希望每一個章節都有新的表現。」提到即將在《好運來》登場的新角色，張家瑋透露角色層次豐富，充滿她最喜歡的「反差感」，外表堅強，但內心卻無比柔軟。她將挑戰更深層次的演技：「最難的不是哭，而是把痛藏起來。」讓觀眾見識到她從外放甜美到內斂壓抑的表演功力。

張家瑋新角色能文能武、動作戲超吸睛。（圖／民視提供）

更令人興奮的是，新角色將考驗張家瑋的體能極限，她透露：「這個角色除了內心世界的多變，還是一個運動高手，需要挑戰攀岩、打靶，還有登山等等！」張家瑋笑說幸好自己平常有運動習慣，目前都能挺得住挑戰。她預告，觀眾將看到一個完全不同以往、能文能武的張家瑋，精彩動作戲值得期待。

張家瑋新角色需要挑戰打靶。（圖／民視提供）

張家瑋也分享了「神隱」八點檔一年的充電之旅，過去因早早出社會，生活幾乎全被工作佔據，這次停下來是為了好好體驗「生活」。她放下腳步，選擇一個人去遊學、旅行，找回了那個「最真實的張家瑋」，而這些滿滿的生活感受和經歷，最後都會變成表演的養分和靈魂的力量。



