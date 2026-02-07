八點檔替身墜地重傷 勞動部依法開罰並證實劇組未投保

民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間，替身演員從兩層樓高的平台墜落，一度傷重昏迷，勞動部與桃園市府勞檢處介入調查，初步發現，拍攝現場未確實採取「防止勞工墜落受傷」的安全措施，違法職安設施規則，將依法裁罰最高30萬元。

拍攝現場「防護不足」 最高開罰30萬元

這起意外發生在1月20日，因劇情需求，替身演員從2層樓高平台跳下，不料撞上緩衝墊後再往外彈開重摔，頭臉著地，工作人員嚇到驚聲尖叫。經過檢查，替身演員顱內出血、顏面骨折，一度昏迷2天、住院超過17天，事件曝光後，引起輿論撻伐，拍片現場安全問題也被檢討。

廣告 廣告

金馬影帝莫子儀在社群上罕見公開發聲，寫下受傷的演員蘇德揚是他的好友，是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣「不應該發生的意外」，文章下頭轉發「台北市電影戲劇業職業工會」聲明，表態力挺工會立場，希望電視台與劇組負責責任，檢討改過，讓台灣影視產業別再發生類似事件。

拍戲拍出墜落意外，勞動部與桃園市勞檢處也展開調查，發現《豆腐媽媽》拍攝現場未確實採取防止勞工墜落受傷的安全措施；已違法職安設施規則，將依法裁罰，桃園市勞檢處表示，最高可罰30萬元。

另外，進一步追查更發現，製作單位未幫受傷的替身演員投保勞工保險及勞工職災保險；釐清勞僱關係後，若有違法，勞保局還可再罰勞保應繳保費4倍罰鍰；就保應繳保費10倍罰鍰，或是災保2萬到10萬罰鍰。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

八點檔墜樓意外...傅孟柏轟「沒預算跳什麼跳」 莫子儀：劇組要負責