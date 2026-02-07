八點檔替身墜地重傷 勞動部依法開罰並證實劇組未投保
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間，替身演員從兩層樓高的平台墜落，一度傷重昏迷，勞動部與桃園市府勞檢處介入調查，初步發現，拍攝現場未確實採取「防止勞工墜落受傷」的安全措施，違法職安設施規則，將依法裁罰最高30萬元。
拍攝現場「防護不足」 最高開罰30萬元
這起意外發生在1月20日，因劇情需求，替身演員從2層樓高平台跳下，不料撞上緩衝墊後再往外彈開重摔，頭臉著地，工作人員嚇到驚聲尖叫。經過檢查，替身演員顱內出血、顏面骨折，一度昏迷2天、住院超過17天，事件曝光後，引起輿論撻伐，拍片現場安全問題也被檢討。
金馬影帝莫子儀在社群上罕見公開發聲，寫下受傷的演員蘇德揚是他的好友，是一位認真努力的好演員，很難過發生這樣「不應該發生的意外」，文章下頭轉發「台北市電影戲劇業職業工會」聲明，表態力挺工會立場，希望電視台與劇組負責責任，檢討改過，讓台灣影視產業別再發生類似事件。
拍戲拍出墜落意外，勞動部與桃園市勞檢處也展開調查，發現《豆腐媽媽》拍攝現場未確實採取防止勞工墜落受傷的安全措施；已違法職安設施規則，將依法裁罰，桃園市勞檢處表示，最高可罰30萬元。
另外，進一步追查更發現，製作單位未幫受傷的替身演員投保勞工保險及勞工職災保險；釐清勞僱關係後，若有違法，勞保局還可再罰勞保應繳保費4倍罰鍰；就保應繳保費10倍罰鍰，或是災保2萬到10萬罰鍰。
「豆腐媽媽」墜地工安意外 替身未投勞保、災保
（中央社記者吳欣紜台北7日電）替身演員蘇德揚拍攝民視戲劇「豆腐媽媽」墜樓戲發生意外，造成嚴重傷勢。勞動部今天說，勞檢確實發現違反職安法將依法裁罰，而罹災者也無投保勞保、災保，將查處是否違法。
《豆腐媽媽》替身墜樓搶救！男星怒轟劇組：態度令人吐血
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳重大工安意外，劇組武行替身37歲蘇德揚，日前拍攝高樓墜落動作戲時發生失誤，造成顱內出血及顏面多處複雜性骨折，傷勢一度危急送進加護病房搶救。事件曝光後震驚演藝圈，曾演出電影《器子》的吳承洋更怒轟劇組事後處理態度令人吐血，直指對生命保障的漠視。
周遊兒執導《豆腐媽媽》替身墜樓 出面為兒緩頰！談一事激動落淚
民視8點檔《豆腐媽媽》驚傳意外，替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬控訴劇組沒幫替身買保險，由於馮凱是該劇導演，媽媽周遊今（2╱6）出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會時表示一早才得知此事，但還沒時間詢問關心兒子；而提到吳敦等老友離世，她也忍不住落淚。
「豆腐媽媽」替身墜地意外 周遊幫兒子馮導說話：他只是導演 應有人負責
見《豆腐媽媽》替身意外超震撼！男星爆7樓摔落驚魂：差1公分下半身癱瘓
武行演員蘇德揚1月20日拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》時，擔任替身演員不幸發生工安意外，消息曝光後引發外界譁然。看到相關新聞，張雁名感觸良多，直言十分難過，也勾起他15年前拍攝《新兵日記之特戰英雄》時的驚險回憶。他透露，當年醫生曾警告「只差一公分就會傷到神經，可能導致下半身癱瘓」，至今舊傷仍偶爾隱隱作痛
「一句對不起都沒有」八點檔《豆腐媽媽》拍戲爆墜落意外 家屬PO出演員急救照無助訴經過
日前Threads上爆出民視八點檔戲劇《豆腐媽媽》拍攝期間疑似發生工安意外！一名演員替身家屬繼日前在Threads發文表示「今天已經第17天沒有看到爸爸了」。後續發文也揭露事故當天的拍攝環境與受傷經過外，稍早再度發文指出，事發至今家屬長時間獨自承受照護與溝通壓力，並質疑製作單位與電視台在安全管理與事後關懷上的處理方式。對此，民視已做出回應，強調將負起相關責任並檢討拍攝安全。
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！未婚妻控民視只給6千 提三點訴求
【緯來新聞網】37歲蘇先生因拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》配合劇情需從高樓墜落，跌出海綿範圍發生工安意外
《豆腐媽媽》劇組致歉！稱替身認為防護措施OK才跳 會負起全責
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳替身演員從高台墜落的拍攝意外，一名蘇姓男替身1/20在桃園市蘆竹區拍攝從高處墜落畫面時，重摔至防護墊範圍外，造成顱內出血、多處骨折。劇組萬星傳播發出聲明，稱安全措施都有依照武
《豆腐媽媽》替身演員墜樓！摔出氣墊「顱內出血」勞檢處出手了
民視八點檔《豆腐媽媽》發生工安意外，1月20日在桃園市蘆竹區拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」，但家屬與民視的說法出現落差，隨著墜地影片曝光，引起網友熱議。對此，桃園市勞檢處也出手，將開罰30萬元。
