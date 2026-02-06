八點檔替身墜樓！苗可麗認「膽子小」拒拍危險戲：怕影響工作

苗可麗昔出演八點檔走紅。（圖／東森娛樂）





女星苗可麗出道早期憑藉出演八點檔走紅，近年來在電影、實境節目等皆有亮眼成績，深受觀眾喜愛，今（6）日她出席三立電視尾牙活動，談及近日民視八點檔《豆腐媽媽》替身墜樓的事件，也吐露自身經歷。

苗可麗表示，對於《豆腐媽媽》的事件不太清楚，是剛剛經紀人告知時才知道有這件事，她提及自己屬於個性比較膽小的人，如果有無法勝任的動作都會拒絕，「可能對劇組或許沒那麼敬業，但是因為我覺得不太行，怕會影響到工作或自己。」她也透露，自己跳水、跳高的動作戲都沒辦法接受，擔心受傷會影響到自己。

苗可麗坦認個性比較膽小，不拍危險戲。（圖／東森娛樂）

苗可麗透露，遇過最難的外景戲是某次在水裡面拍攝潛水戲時，雖然水下有專業潛水人員照顧，但內心還是不免會有些恐懼。除了八點檔外，苗可麗近年也嘗試電影及實境節目拍攝，談及八點檔環境相比其他是否較為惡劣，苗可麗則說：「我覺得還好，我自己遇到都是滿注意安全的。」至於是否曾在拍戲時用過替身，苗可麗表示，曾有一場溺水戲碼，自己沒辦法勝任，因此有找替身幫忙。

而苗可麗去年經歷媽媽離世，先前無意間在網友分享的影片中看到自己過去跟媽媽、姊姊及女兒到遊樂園玩的影片，讓她忍不住在計程車上淚崩，她今天談及此事也直呼「真的太神奇了！」認為媽媽總是會透過各種方式讓她知道自己還在身邊。



