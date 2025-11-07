八點檔有演，不婚不生遺產不保？藍籲砍兄弟姊妹特留分：別讓血緣成綁架犯

繼承爭議時有所聞，八點檔等戲劇節目上常有各類形式的爭產片段，如今在高齡化、少子化家戶結構改變下，制度營來變革挑戰，台灣遺囑協會9月中旬發起「廢除兄弟姊妹特留分」連署，主張檢討《民法》保障兄弟姊妹享有遺產「特留分」的條文，避免被繼承人即便立下遺囑，仍無法按自行意志分配遺產，進而引發爭端，引發熱烈響應。國民黨立法院黨團今（7）日和台灣遺囑協會共同召開記者會，呼籲政府正視刪除兄弟姊妹的特留分的民法改革。國民黨立委吳宗憲指出，特留分產生了社會現實和法律不公兩大問題，修法並非要讓兄弟姊妹失去繼承權，改革是為了要「讓愛說了算」。

吳宗憲今和立委黃建賓、張智倫及台灣遺囑協會理事長劉韋德律師、副秘書長王敏華共同召開記者會，會後他在臉書說明，「特留分」簡單來說就是法律強制規定的「保底」遺產；無論遺囑如何分配，這部分都要留給法定繼承人，順位依序為子女、父母，兄弟姊妹；但若遺屬只剩配偶和手足，兄弟姊妹即可主張「我要特留分」，分走你一部分遺產。這產生了兩面向的問題，一是社會現實，人走了，手足卻來相爭，如今的家庭型態改變，很多人不婚不生，兄弟姊妹各自獨立，許多人努力了一輩子，想把財產留給真正照顧他、陪伴他的人，法律卻還停留在過去大家族的思維。

吳宗憲續指，這導致很多多年不往來的手足，甚至同母異父、同父異母的「半血緣」手足，人一走就跳出來主張特留分，強制分走財產，讓原本溫情的安排變成家庭撕裂的戰場。第二面向是法律不公，遺囑自由遭到架空，有子女的手足過世、無子女的手足分不到錢；反之當無子女的手足過世，有子女的手足卻能主張特留分，強制分走財產，這樣的制度是單向受惠不公平。他對比，多數先進國家縱使保留特留分，也多僅限配偶與直系親屬，台灣應和國際接軌，如韓國憲法法院在去年宣示手足特留分違憲並即刻失效，值得我國借鏡。

吳宗憲指出，此修正案兼顧尊重遺願、繼承公平、降低爭訟三目標，既回應民意，也維護家人長遠安穩。他強調，修法只是拿掉特留分，並非讓兄弟姊妹失去繼承權，是要讓逝者的遺囑自由獲得確保，讓愛與遺願，能留給真正想照顧的人；文末，吳宗憲也重申三點訴求，第一是尊重遺願，把最後的決定權還給人民；二是減少家人對簿公堂，讓衝突不要走進法院；三是讓家人更安心，將保障留給真正承擔日常、照顧往生者的配偶與直系親屬，「為了晚年最後的尊嚴和真心的陪伴，請支持民法改革！」

