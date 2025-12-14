八點檔渣男三度穿新郎服 3任新娘全是女神級藝人

〔記者李紹綾／台北報導〕吳政澔在民視《好運來》飾演渣男「江弘軒」，近來三度為戲穿上新郎服拍婚紗照，被封為八點檔的「婚禮專業戶」。

劇中，吳政澔一開始與蘇晏霈結婚，兩人育有一女，但他卻與太太的表妹程雅晨偷情多年，後來東窗事發導致離婚。小三程雅晨原以為可以飛上枝頭當鳳凰，沒想到吳政澔卻又被張家瑋勾引，再度劈腿，甚至陷害程雅晨入獄、拍婚紗慘摔，為的就是能和張家瑋在一起。吳政澔、張家瑋也即將迎來一場表面甜蜜、實則暗藏殺機的世紀婚禮。

吳政澔飾演的角色讓人又愛又恨。他透露，自己在民視八點檔中不斷挑戰不同角色，加上這次《好運來》的婚禮戲，已是他在這齣戲裡第3次穿上新郎禮服。他直言，很高興能在八點檔中持續突破，尤其合作的對手女演員個個都是女神級，包括蘇晏霈、程雅晨與張家瑋，讓他直呼「倍感幸福」。他也坦言，儘管弘軒的渣男行徑讓觀眾恨得牙癢癢，但仍會全力詮釋角色的多面性。

