八點檔演員「三度病危」暴瘦15公斤！ 洪毛落淚不敢告訴媽媽真相

八點檔演員洪毛，今年傳出肝指數飆到8000，住進加護病房一度病危，在住院三個月後終於康復，但體重暴瘦15公斤，12日現身高欣欣、李國超婚宴時，明顯消瘦一大圈。談起住院那段期間，他最捨不得的還是年邁的母親，至今仍沒有跟媽媽說實際病況，邊哭邊說：「從沒想過自己這麼脆弱，居然接受醫師說『你快走了』。」

馬國畢、洪毛參加高欣欣、李國超婚宴（圖／小娛樂）

洪毛起初低燒37.5度一個月，但去診所快篩，既不是流感也不是新冠，他原以為身體硬朗，吃幾顆退燒藥就繼續上工拍戲。一直到有次不慎在路邊跌倒，傷口很小卻無法凝血，他才前往大醫院檢驗，醫生看了立刻給他轉診單，直言情況「很不妙」。

洪毛今年四月氣色頗佳（圖／翻攝自洪毛IG）

由於還能正常活動，洪毛在急診室等候時不以為意，未料一個小時過後，突然來了兩個醫生，告知他肝指數飆到8000，必須立刻住進加護病房，請家人趕緊來醫院。後來，他又陸續被診斷出敗血症、黃疸，住院三個月、三度轉診、三度病危，前前後後治療花了30多萬，但確切的病因，只有好友馬國畢知道，始終不敢向媽媽說實情，相關醫療文件，也只能拜託姪兒代為簽署。

高欣欣、李國超婚宴（圖／小娛樂）

從鬼門關前走一遭，如今的洪毛恢復得差不多，最近復工拍攝《好運來》，自嘲告假前，劇中角色剛好被騙5億，打擊過大一夜白髮，身材暴瘦也相當合理。但他還是感嘆，以前都覺得自己身體很好、有在運動，沒想到竟生如此大病，直言蔡依林說要9點半睡覺不無道理，應該更加注重身體健康。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導