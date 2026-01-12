八點檔演員全到齊！除夕節目《民視第一發發發》開錄「百人陣仗」首度曝光

四季線上/林佩玟報導

民視除夕過年特別節目《民視第一發發發》近期熱鬧開錄了！由陳美鳳帶領，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，集結百位豪華陣容向觀眾拜年，更精心準備精彩表演陪觀眾吃團圓飯。

2026《民視第一發發發》集結百位豪華陣容向觀眾拜年/翻攝陳美鳳FB

其中「百人大開場表演」重量級卡司搶先曝光，可以看到除了第一排的大咖主持群之外，現正演出民視八點檔《豆腐媽媽》的演員也都來了，洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、陳志強、王晴、李運慶等，還有上一檔《好運來》的王燦、王瞳、傅子純、米可白、錦雯、丁力騏等等其他男神女神，各個華麗帥氣現身。

八點檔《豆腐媽媽》演員齊聚/翻攝洪都拉斯FB

排練休息時，趕拍《豆腐媽媽》的蘇晏霈累到暫時斷電/翻攝李沛綾FB

米可白、曾智希精心打扮/翻攝米可白、曾智希IG

翻攝李沛綾IG

天后陳美鳳穿著一襲低胸黃色禮服，好身材呼之欲出，透露錄完過年特別節目，回到家卸完妝已經兩點多，坦言「其實一個節目的完成，背後需要很多人的一起努力，像八點檔演員，經紀人要喬檔期、排舞，只為了在過年時能把最開心、最熱情的表演帶給大家」，陳美鳳力邀觀眾除夕夜7點記得收看《民視第一發發發》節目，這次她與一位「大咖偶像歌手」更將帶來很特別的表演，要觀眾敬請期待。

翻攝陳美鳳FB

翻攝賴慧如IG、李之勤FB

