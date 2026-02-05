八點檔演員替身傳工安意外？民視正式回應了！

娛樂中心／綜合報導



民視八點檔《豆腐媽媽》1月傳出工安意外，一名稱是演員替身的家屬在Threads發文，文中說「今天已經第17天沒有看到爸爸了」，並詢問 1月20號在民視拍攝時出的意外，民視對此回應：現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。





八點檔《豆腐媽媽》演員替身傳工安意外？民視回應了：對拍攝現場更嚴格把關！

民視八點檔《豆腐媽媽》1月傳出工安意外。（圖／翻攝自當事者Threads）





這名傳出意外的演員替身的家屬，在Threads上點名劇組及工作人員及相關單位，對於事發後的處理表達不滿。民視最新的聲明全文：據了解，演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。



民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金，目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。民視也再審視要求，未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。

廣告 廣告

原文出處：八點檔《豆腐媽媽》演員替身傳工安意外？民視回應了：對拍攝現場更嚴格把關！

更多民視新聞報導

魏哲家被讚「行走的大使」！首見川普竟「找他壯膽」

這10年是台灣最慘世代？遭網酸：講反了吧！

他酸張忠謀坐輪椅…許美華轟：無知到可笑！

