八點檔演真的！周遊自揭「和媳婦撕破臉」 認了：那段時間很不愉快

〔記者李紹綾／台北報導〕導演馮凱近期投入民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝，他的媽媽周遊則成為「宣傳大使」，逢人就大推兒子的戲，聊到近來的劇情，陳仙梅飾演的大媳婦，為了家中資源和夫家撕破臉、離家出走，甚至吵著要分家，橋段讓周遊有感而發，坦言這種婆媳衝突她一點都不陌生，「現實生活也發生過」。

周遊回憶，早年和媳婦磨合期，曾因幾句碎念引爆怒火，媳婦還沒等她講完話，就直接轉身要搭電梯走人，場面瞬間凍結，夾在中間的兒子馮凱當場崩潰，衝到電梯口對著媳婦大吼：「媽媽在講話，怎麼跑掉？」現場氣氛炸裂，婆媳誰也不讓誰。周遊也承認，那段時間大家都很不愉快。

周遊。(資料照，記者傅茗渝攝)

也因為這段親身經歷，周遊看陳仙梅在劇中的表現特別有感，甚至直言角色個性「跟我家大媳婦很像」，她話鋒一轉，強調多年下來，雙方早就找到相處方式，「兩個媳婦都有過去啦！我自己個性也跟豆腐媽媽一樣，現在跟兩個媳婦相處都很好」。

聊完婆媳話題，周遊不忘展現專業，點名稱讚陳仙梅成功打破過去溫柔聽話的形象，讓角色更有衝突感。身為資深製作人，她還順手指導起剪接師，得意笑說：「我的話他都有聽進去，他剪起來收視就很高。」至於先前放話，只要《豆腐媽媽》收視破5就送兒子馮凱500萬，周遊再度拍胸脯確認：「有啊！破5就會給他啊！」

