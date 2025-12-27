八點檔男星低調入厝淡水宅 揭搬家背後暖心原因

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔演員傅子純近來好運連連，主演的民視《好運來》順利殺青，戲外也悄悄完成一件人生大事，就是「新家入厝」。他低調搬到淡水展開新生活，大方邀請演藝圈好友到家中作客。

高欣欣在臉書分享聚會合照，開心寫下終於等到「子純換新房」，趁著戲剛下檔，她老公李國超及好友方馨、兵家綺等人相約到傅子純家熱鬧相聚。巧的是，當天恰好是傅子純老婆的生日，一群人一邊聊天一邊慶生，氣氛相當溫馨。

傅子純日前曾在Instagram透露搬家的關鍵原因，並不是為了自己，而是為了家中兩個「寶貝」，他說：「換環境對孩子來說很困難。因為老大(咪嚕)上回搬家後在適應上出現很大的問題，在種種考量下居家環境對於他們來說極為重要。」

傅子純的新家有安全的中庭空間，成了毛孩們專屬的大遊戲場，「看見牠們跑起來的身影，一切都值得了」，加上其中一隻毛孩白內障狀況逐漸加重，他也希望能給牠更安心、舒適的生活環境，好好養老。為毛孩著想的一片心意，也讓粉絲直呼超暖。

