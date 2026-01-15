八點檔男星外甥女遭吊車輾斃！司機離世子女不理 母砲轟：公司調解態度差

吊車駕駛撞死18歲騎士蔡女，事後移車被路人攔下。左圖讀者提供、右圖Threads/watchmaniac_ron授權



曾演過八點檔《美麗人生》的男星古程丰，其外甥女、18歲蔡姓護校生，去年6/21騎機車在台北市停等紅燈，竟遭77歲的吊車駕駛賴阿明闖紅燈從後方追撞輾斃，賴男涉過失致死15萬交保，但沒有一句道歉且在去年過世，賴男家屬也拋棄繼承，導致被害家屬求償無門。身為單親媽的蔡母向吊車登記的工程公司求償，李姓負責人今出庭調解，蔡母痛斥李男和律師一開始就撂話她「不夠格」談判，要求父親出席，讓喪失愛女的蔡母慘遭二度傷害。

18歲蔡姓女子在台北市被吊車撞死，吊車駕駛過世，蔡母也向吊車公司求償並調解，她認為對方態度很差。侯柏青攝。

這起不幸事件發生在去年6/21下午2時10分左右，剛下工的77歲吊車駕駛賴阿明，駕駛吊車行經台北市忠孝東路口時，疑精神不濟、未注意前車狀況，車頭撞上3名停等紅燈的機車騎士，18歲蔡女當場死亡，62歲蘇男雙手骨折、27歲楊男輕傷。賴男翌（6/22）日遭台北地檢署依過失致死罪交保15萬，他辯稱身體不舒服才肇事。

家屬去年為蔡小妹舉行追思會，藝人舅舅古程丰出席飆淚，蔡母更悲痛表示，根據網友提供影片，發現賴阿明當時蓄意「二度輾壓」，砲轟他是為了降低賠償才，根本是蓄意殺人。

不過，賴男雖然坦承肇事，但案發後從未上門道歉，遑論參加告別式，後來還傳出他去年已過世，賴男家屬事後拋棄繼承，讓蔡母幾乎求償無門。

蔡女的舅舅、藝人古程丰今天也到場陪伴蔡母。侯柏青攝。

由於過失致死案件迄今未偵結，蔡母先行提出民事賠償並聲請假扣押，蔡母自力救濟追查，發現肇事車輛其實是登記在一家金昶吉工程企業有限公司名下，因而將公司列入扣押清單。

台北地院今天召開民事調解，古程丰陪伴蔡母出席，賴男的家屬沒人現身，僅有金昶吉負責人李克復帶委任律師出席。家屬轉述，李男和律師一開始主張，僅有蔡母一方，似乎「不夠格」來談，當場詢問「爸爸呢？這個賠償應該也要有爸爸一起啊！」讓身為單親媽的蔡母感到二度傷害。而且，李男在調解過程也未提任何賠償數字，最後在家屬的怒目下才說「對不起」，蔡母痛批，其態度極為惡劣。

18歲蔡姓護校生被賴姓吊車司機撞死，車輛登記的金昶吉工程公司李姓負責人(戴帽者)在調解時表明拒賠。侯柏青攝。

雙方很快調解破裂，蔡母受訪時談到肇事的賴男難掩氣憤，「人命這麼簡單？這麼隨便？不是這樣子的，我做父母的，沒辦法接受…6/21我女兒出事，他在6/22就被放出來，有很多時間轉走現金，司法單位可以讓他這樣做脫產準備？」

講到賴男，蔡母越講越生氣，強調在女兒還沒有辦追思會前，賴男的子女只透過葬儀社打一通電話告訴她，「喪葬費少做一點、法事少做一點，如果要買靈骨塔他們可以『打折』，因為他們也是做葬儀社的。我的女兒爆體而亡必須破解，我到很多廟去做法事，還擲杯看看有沒有破成功，他們竟然要叫我少做一點，她已經死得夠慘了，我沒辦法接受…」

蔡母怒轟，平時開庭，對方家屬也放鳥過他們兩三次，而且沒有任何說法，他們就是「無所謂」….

18歲蔡姓女騎士是一名護專生，媽媽整理遺物，發現女兒的肉卡進包包裡面，十分痛心。取自媽媽Threads

蔡母感嘆，一開始曾聲請假扣押這間公司，一度遭法院駁回，公司也主張拖吊車情況正常，但她後來進一步發現，這台吊車是右駕，照理來說要配備廣角鏡等設備，但這輛車都沒有，向法院補充理由後，才有機會開這次的調解庭。

但她難受地說，李男在調解時完全沒有提出賠償金，也沒有道歉，他們根本不認為自己有錯，「我不是想要錢，我只盼望我的寶貝女兒能回來，我很希望他們能真心道歉…但是對方卻主張，賴男的車子只是『靠行』，難道拿這個理由就可以塘塞嗎？」

蔡母表示，公司不認為自己有錯，如果不是一直努力蒐證，找到公司有問題的證據，公司也不會跟她談。

18歲蔡姓女子在台北市被吊車司機賴阿明撞死，蔡母委任律師黃中麟討公道。侯柏青攝。

蔡母委任律師黃中麟則說，目前賴男過失致死的案子還在偵辦中，也有在偵辦公司方的過失責任。案發到現在，被害家屬都沒有接到對方任何的致歉，今天是第一次跟公司方進行協調，但公司方今天沒有提出任何調解金額和條件，且公司方企圖把責任推給「賴男是靠行公司」，讓蔡母完全無法接受。

黃中麟說，本案還在偵查中，蔡母有聲請假扣押，但公司方卻命蔡母先提起民事訴訟，她只好繳納裁判費，後續民刑事訴訟會一併進行。

而工程行負責人李克復，在面對媒體詢問是否有意願賠償時？無論記者怎麼問都一語不發，匆匆離開法院。

18歲蔡女去年發生死亡車禍，臟器外露當場死亡。讀者提供

