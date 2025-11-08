八點檔男星婚後禁忌曝光「婚前承諾都要忘記」 遇女星夜敲房門嚇傻
〔記者李紹綾／台北報導〕陳熙鋒與老婆Karen結婚5年，育有3歲女兒和1歲半兒子。他7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會。針對近來沸沸揚揚的「粿王事件」，被問能否接受老婆和異性走太近，他秒答：「當然不能接受！」表示夫妻之間有默契與分寸，「我老婆也有異性朋友，但我相信她會拿捏好，我是放心的。」
談到拍親密戲，陳熙鋒說他與老婆早已溝通，「她知道這是工作，我也知道是工作。戲裡我很會愛，因為對方演我的老婆，但導演喊卡，就是朋友。」被問是否遇過女星主動勾引、色誘，他笑稱：「演藝圈女生都很光鮮亮麗，可能我比較不來電吧！」至於是否能讓對方感受到他保持距離，他說不確定，但自己有注意分寸。
陳熙鋒爆料，曾在中國拍戲遇到醉後「敲房門事件」。當時女主角聚餐喝醉，他把對方送回房間，沒想到回到自己房間後，女方竟狂敲門，大喊：「陳熙鋒給我出來，我知道你在裡面，不要躲了。」他嚇壞，只能裝死到底，心想：「妳不是喝醉了？」隔天對方當作沒發生過，他也感慨：「喝酒真的很容易誤事。」
談到婚後與異性相處，陳熙鋒遵守「自然但更小心」原則。他坦言結婚後幾乎都在帶小孩，「現在有兩個小孩，朋友約吃飯都要等孩子睡著才行。」也因此無法接八點檔，「時間真的被綁得很死」，被問是否想生第三胎，他笑回：「第三胎？拿刀把我叉了吧！」引起全場大笑。
至於婚姻經驗，陳熙鋒給出「過來人建言」：「結婚前跟結婚後真的是兩回事。婚前的任何承諾婚後要忘掉，等於是另外一個人生的開始，因為小孩的變數太多了，根本沒辦法履行以前的承諾。」他舉例，兒子前陣子才從加護病房出來，原本全家要南下參加親戚喜宴，最後變成老婆留在醫院照顧兒子，他帶女兒赴宴，「如果老婆不諒解，我就兩邊不是人，所以溝通真的很重要」。
