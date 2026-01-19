八點檔男星拍吻戲「有味道」 驚吐：好像有點重

陳玹宇(左)和許瀞蔆(右)拍攝吻戲，緊張到全身冒汗。（圖／台視提供）





八點檔《寶島西米樂守護》劇情甜蜜發展，陳玹宇與許瀞蔆上演「意外之吻」如偶像劇般的浪漫，沒想到最投入的不是當事人而是盧彥澤，他在劇中是陳玹宇的師兄，直接在一旁化身最稱職的吃瓜群眾。

盧彥澤看同劇演員拍吻戲看得十分入迷。（圖／台視提供）

盧彥澤在排戲時，拿著手機全程記錄，臉上還掛著藏不住的「姨母笑」，看熱鬧看得太忘我，一度差點忘了自己其實也有戲份。盧彥澤打趣表示：「我還在想會不會等下是隔壁鄰居文山哥走進來，如果真的摔到我懷裡，我得先紮穩馬步，免得腰先受傷。」

陳玹宇坦言，這場吻戲讓他感到不小壓力，他過去拍攝BL劇時，吻戲對手清一色是男性，和女性演員的親密戲僅止於親臉頰，因此這回與許瀞蔆的吻戲，可說是他的「女性版螢幕初吻」。一旁看似輕鬆的盧彥澤，還忍不住爆料陳玹宇中午吃了味道濃郁的螢光咖哩，讓陳玹宇當場驚呼：「對齁，咖哩味道好像有點重！」

陳玹宇是第一次和女生拍吻攝吻戲。（圖／台視提供）

盧彥澤戲裡感情線坎坷，不僅老婆失蹤心中又放不下前女友，非常苦悶。但私底下卻非常開朗，對於能夠現場欣賞吻戲感到興奮，直呼：「爽！」反倒被陳玹宇調侃：「反正你現在也沒有戀愛可以談。」讓盧彥澤好氣又好笑。

盧彥澤在劇中的情路坎坷，被虧只能看別人談戀愛。（圖／台視提供）

正式拍攝時，陳玹宇緊張到狂冒汗，不斷詢問現場工作人員：「你們都不會熱嗎？我現在超燙，衣服裡面都是濕的。」許瀞蔆也在一旁笑說：「是真的，他會散發熱氣。」陳玹宇解釋，因為接吻時是半蹲姿勢，相當考驗大腿肌力，才會整個人熱到不行。

為了緩和氣氛，盧彥澤還貼心地在對戲時播放情歌，讓現場瞬間變成偶像劇片場，卻也讓許瀞蔆忍不住笑場。她笑說：「本來真的很緊張，但看到玹宇比我還緊張，突然就覺得好像還好了。」最後成品出爐，盧彥澤也忍不住給出高度評價：「畫面真的很美。」



