八點檔男星暴瘦15公斤！ 8+9轉型「富家公子」

演員楚翔近期加入《百味人生》，角色有了翻天覆地的改變，在劇中表面上是葉家長子「葉冠偉」，實際上卻是雅菱與炳坤（林佑星飾演）的親生兒子。這次回歸拍攝，私下好哥們李睿紳相當開心，兩人雖說目前對手戲不多，「但之後應該會搭到，因為他要跟我妹配一對。」

楚翔（右）加入《百味人生》（圖／三立）

談到「轉型」，楚翔坦言契機來自上一檔《願望》殺青後，接到一部軍事題材作品，為了貼近1996年外島阿兵哥的形象，決定徹底改變自己：「那個年代的兵幾乎都是瘦又精壯型，加上是大螢幕作品，就算是小角色，也想對角色負責。」於是他展開近乎當兵等級的訓練生活。

訓練期完全不輕鬆，從體能、單兵教練、刺槍術到砲操樣樣來，伏地挺身一做就是100下起跳，操場十圈是日常，「真的有種『我到底為什麼要這樣折磨自己』的感覺，超痛苦。」但也正因如此，楚翔成功瘦身約15公斤，體態徹底翻轉。

楚翔（右）瘦身15公斤，李睿紳（左）開心好友加入一起拍戲（圖／三立）

對現在的自己，楚翔給出70分的評價，以前最怕拍脫衣戲，因為肚子都是肉，站在其他身材很好的演員旁邊會很自卑；現在不只體態精實，還練出微微四塊腹肌，「如果再有需要脫衣服的戲，我現在可以很有自信。」至於剩下的30分？他笑說要朝八塊肌邁進。

這次在《百味人生》中，他也首度解鎖「有錢人」角色，忍不住笑說：「終於演到有錢人了！」被問到是否想擺脫過去較為霸氣、8+9的形象，楚翔直接拜託大家：「讓我脫離一下8+9啦！」坦言現在的斯文氣質其實很習慣，體態調整後身體也更舒服，雖然有人覺得他瘦太多，但他認為「在螢幕上其實是剛剛好」。

